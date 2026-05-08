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Policiales Allanamiento por narcomenudeo

Chajarí: detuvieron a dos mujeres por venta de droga que era traficada desde Concordia

Un operativo realizado en Chajarí, permitió secuestrar cocaína lista para la venta y detener a dos mujeres investigadas por microtráfico de estupefacientes.

8 de Mayo de 2026
Microtráfico en Chajarí: secuestraron cocaína y hubo detenidas.
Microtráfico en Chajarí: secuestraron cocaína y hubo detenidas. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un operativo realizado en Chajarí, permitió secuestrar cocaína lista para la venta y detener a dos mujeres investigadas por microtráfico de estupefacientes.

El microtráfico de droga en Chajarí quedó nuevamente bajo la lupa, tras un operativo realizado por personal de la Delegación de Drogas Peligrosas, que permitió desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes en esa ciudad del departamento Federación.

 

La investigación se desarrolló durante varias semanas y culminó con un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Mandisoví. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

 

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 22 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, con un peso total de 141 gramos. Además, hallaron teléfonos celulares y dinero en efectivo que quedaron incorporados a la causa judicial.

 

La droga era trasladada desde Concordia

 

Como resultado del allanamiento, dos mujeres mayores de edad fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia. Ambas quedaron supeditadas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía interviniente.

 

Las tareas investigativas permitieron establecer que una de las sospechosas trasladaba la droga desde Concordia hacia Chajarí. Una vez en la ciudad, el estupefaciente era fraccionado en pequeños envoltorios destinados presuntamente a la comercialización ilegal.

 

Desde la fuerza policial señalaron que el operativo representó un nuevo golpe contra el microtráfico en el departamento Federación y destacaron el trabajo coordinado entre la Delegación de Drogas Peligrosas, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías interviniente.

 

Operativo y avance de la investigación

 

El procedimiento fue supervisado bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Federación y la Fiscalía correspondiente, que ordenaron las medidas judiciales desarrolladas en la vivienda allanada.

 

Fuentes policiales remarcaron que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas medidas vinculadas con la posible red de distribución de estupefacientes entre Concordia y Chajarí.

 

Finalmente, desde la Policía de Entre Ríos reafirmaron el compromiso de continuar trabajando en la prevención y combate del narcotráfico y el narcomenudeo en distintas localidades de la provincia.

Temas:

Chajarí Drogas Estupefacientes drogas peligrosas narcomenudeo
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