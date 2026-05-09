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Un cortocircuito habría desencadenado un incendio en una vivienda en Paraná

“Vecinos alertaron sobre la presencia de humo y se estima que un cortocircuito, posiblemente, en la heladera, habría desencadenado el fuego”, indicaron a Elonce. No se reportaron lesionados como consecuencia del incendio.

9 de Mayo de 2026
Incendio en vivienda de Paraná
Incendio en vivienda de Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

“Vecinos alertaron sobre la presencia de humo y se estima que un cortocircuito, posiblemente, en la heladera, habría desencadenado el fuego”, indicaron a Elonce. No se reportaron lesionados como consecuencia del incendio.

Un incendio en el entrepiso de una vivienda ubicada en calle Cortada 1327 de la ciudad de Paraná demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Paraná durante la madrugada de este sábado.

 

Al arribar al lugar, personal bomberil trabajó rápidamente en tareas de control y extinción del fuego, evitando su propagación hacia otros sectores de la propiedad. Posteriormente se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación del ambiente afectado.

 

En el lugar también trabajó personal policial y servicios de emergencia para asegurar la zona.

(foto Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, afortunadamente, no se reportaron lesionados porque al momento del incendio no había moradores en el domicilio siniestrado.

 

“Vecinos alertaron sobre la presencia de humo y se estima que un cortocircuito, posiblemente, en la heladera, habría desencadenado el fuego”, indicaron a Elonce.

 

Se trata de casas muy pegadas y el incendio no pasó a mayores porque un vecino vio humo y dio aviso a Bomberos voluntarios de Paraná.

Temas:

Bomberos Voluntarios de Paraná Incendio en vivienda de Paraná
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