Victoria: declararon culpable a un acusado en un juicio por abuso sexual

Un jurado popular reunido en Victoria declaró culpable a un hombre acusado de abuso sexual agravado y el juez dispuso prisión domiciliaria.
El juicio por abuso sexual en Victoria concluyó este viernes con un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. El acusado, identificado como E.D.A., fue declarado “culpable” de la “calificación más grave” y de abuso sexual agravado, según se informó oficialmente.
El debate judicial se había iniciado el lunes en la ciudad de Victoria y se desarrolló bajo el sistema de Juicio por Jurados vigente en Entre Ríos. Tras conocerse la decisión del jurado, el magistrado interviniente dispuso la prisión domiciliaria del imputado.
La audiencia de cesura, instancia en la que se debatirá la pena que deberá cumplir el acusado, será fijada próximamente por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
El debate se realizó a puertas cerradas
El juicio se llevó adelante a puertas cerradas, tal como establece la normativa vigente para este tipo de delitos. El proceso fue presidido por el juez técnico del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Darío Ernesto Crespo.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el abogado Eduardo Horacio Guaita. Por su parte, las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del imputado.
También participó el Ministerio Público Pupilar, representado por el defensor público Gustavo Piquet.
Cómo funciona el juicio por jurados
El caso se desarrolló bajo el sistema de Juicio por Jurados implementado en Entre Ríos, mediante el cual ciudadanos y ciudadanas integran el jurado encargado de determinar la culpabilidad o no culpabilidad de una persona imputada.
En este esquema, el jurado popular emite el veredicto luego de escuchar las pruebas y los alegatos de las partes durante el debate oral.
Ahora, tras el veredicto condenatorio, la Justicia deberá avanzar en la definición de la pena que recaerá sobre el acusado por el delito de abuso sexual agravado.