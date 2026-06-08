Cayeron pescadores furtivos en el río Paraná: secuestraron redes y peces protegidos

Un importante operativo de control ambiental desplegado en aguas del río Paraná permitió detectar y desarticular diversas maniobras de pesca furtiva en una amplia zona comprendida entre San Lorenzo, Empedrado y Bella Vista, en la provincia de Corrientes.

Las tareas fueron llevadas adelante por personal de la Dirección de Recursos Naturales y se extendieron durante varios días con el objetivo de reforzar los controles sobre la actividad pesquera y combatir prácticas consideradas perjudiciales para la conservación de la fauna ictícola.

Como resultado de los procedimientos, los inspectores secuestraron una importante cantidad de elementos utilizados para la pesca ilegal, además de ejemplares de especies protegidas.

Redes prohibidas y pesca sin licencia

Según informaron desde el organismo provincial, uno de los principales problemas detectados durante los controles en el río Paraná fue la presencia de pescadores comerciales que operaban sin contar con las licencias habilitantes exigidas por la normativa vigente.

Los procedimientos permitieron además identificar el uso de redes conocidas como "mallones" o redes de tres telas, elementos que se encuentran prohibidos debido a su elevado impacto sobre la fauna acuática.

De acuerdo con los inspectores, este tipo de redes no discrimina el tamaño de las especies capturadas, provocando una extracción indiscriminada de peces y afectando seriamente los procesos de reproducción y conservación.

En total fueron secuestrados 12 mallones que acumulaban una extensión cercana a los 1.500 metros de tendido dentro del río Paraná.

Dorados decomisados y una investigación paralela

Durante los controles también fueron decomisados cuatro ejemplares de dorado, una de las especies más protegidas de la región debido a su valor ecológico, deportivo y turístico.

Además, los agentes incautaron tres cañas de pescar que no contaban con los permisos correspondientes para su utilización.

En paralelo, las autoridades comenzaron a investigar una presunta maniobra relacionada con la tramitación irregular de permisos de pesca. Según manifestaron algunos de los pescadores interceptados, una mujer habría recibido dinero para gestionar licencias ante organismos provinciales, aunque nunca habría entregado la documentación prometida.