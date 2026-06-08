Dibu Martínez en la mira de un gigante europeo: ya hubo contactos con Aston Villa

El futuro de Dibu Martínez podría dar un giro inesperado en las próximas semanas. Mientras se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, sufrida durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa, el arquero argentino aparece en el radar de uno de los clubes más importantes de Europa.

La lesión lo convirtió en una de las grandes ausencias de los amistosos preparatorios de la Selección Argentina, aunque los médicos estiman que llegará en condiciones al debut mundialista frente a Argelia. En paralelo, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mercado de pases europeo.

Según trascendió en las últimas horas, Juventus inició contactos con Aston Villa para conocer las condiciones de una posible transferencia del marplatense, campeón del mundo con la Selección Argentina y una de las principales figuras del conjunto inglés.

Juventus busca un arquero de jerarquía

De acuerdo con la información difundida por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de transferencias, la Vecchia Signora consultó el valor de la ficha del arquero y los detalles de su situación contractual.

El club italiano tenía como prioridad la incorporación de Alisson, actual guardameta de Liverpool, pero las negociaciones no avanzaron como esperaba la dirigencia. Ante este escenario, Martínez pasó a ocupar un lugar destacado entre las alternativas analizadas por la institución de Turín.

Romano también aseguró que el elevado salario que percibe el arquero argentino en Aston Villa no representa un impedimento para Juventus, que busca reforzar un puesto clave de cara a la próxima temporada.

Un ídolo de Aston Villa ante una decisión compleja

Por el momento, no se conoce la postura de Martínez respecto del interés italiano. El arquero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se convirtió en uno de los máximos ídolos contemporáneos de Aston Villa.

Su figura quedó definitivamente grabada en la historia del club tras conquistar la primera Europa League de la institución y poner fin a una sequía internacional que se extendía por casi 45 años. Además, acumula seis temporadas defendiendo el arco de los Villanos con un rendimiento sostenido en la élite del fútbol europeo.

La decisión no parece sencilla. Aston Villa disputará la próxima edición de la Champions League, mientras que Juventus deberá conformarse con competir en la Europa League tras no lograr la clasificación al máximo torneo continental.

El prestigio de Juventus, un factor clave

Más allá de la diferencia deportiva inmediata entre ambos proyectos, Juventus conserva un peso histórico difícil de ignorar. Se trata del club más ganador del fútbol italiano y una de las instituciones con mayor tradición en Europa.

En ese contexto, la posibilidad de asumir un nuevo desafío en un gigante del continente podría resultar atractiva para Martínez, que atraviesa uno de los puntos más altos de su trayectoria profesional.

Mientras continúa su recuperación física y mantiene el foco puesto en el próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el mercado comienza a moverse.