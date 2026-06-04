Nico Paz habló de su lesión y envió una señal positiva antes del Mundial:” Con muchas ganas”

Nico Paz buscó despejar las dudas sobre su estado físico y transmitió un mensaje de tranquilidad mientras continúa con la recuperación de una lesión en la rodilla. El volante de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre su evolución de cara al Mundial 2026.

“Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar”, escribió Nico Paz en una historia de Instagram junto a una imagen de uno de sus trabajos físicos. La publicación rápidamente llamó la atención de los hinchas argentinos, atentos a la situación de varios futbolistas que atraviesan procesos de rehabilitación antes del inicio de la competencia.

El mensaje apareció en un contexto marcado por rumores sobre una posible complicación física que pudiera poner en duda su presencia en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Sin embargo, las palabras del propio jugador llevaron calma respecto a su evolución.

Las dudas surgidas en los últimos días

Durante las últimas horas circularon distintas versiones relacionadas con el estado físico de Nico Paz, especialmente por los tiempos de recuperación de la lesión que afecta una de sus rodillas.

Incluso, algunos trascendidos mencionaron la posibilidad de que el cuerpo técnico analizara alternativas en caso de que el mediocampista no lograra recuperarse a tiempo. Entre los nombres señalados apareció el de Emiliano Buendía como eventual opción ante cualquier inconveniente de último momento.

Nico Paz.

No obstante, hasta el momento no existe ninguna información oficial que indique que Nico Paz corra riesgo de perderse la Copa del Mundo.

La expectativa de la Selección Argentina

Dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantienen una mirada optimista respecto a la evolución del futbolista. La intención es que pueda completar la etapa final de su recuperación y sumarse progresivamente a los trabajos junto al resto del plantel.

La expectativa es que, una vez superado el amistoso frente a Honduras, Nico Paz pueda comenzar a incrementar las cargas de entrenamiento y acercarse al ritmo normal de sus compañeros.

Mientras tanto, el jugador continúa trabajando de manera diferenciada y siguiendo el plan establecido por el cuerpo médico de la Selección Argentina. Sus declaraciones en redes sociales fueron interpretadas como una señal positiva en una etapa clave de preparación para el Mundial 2026.