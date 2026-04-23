Buscan a un adolescente que está desaparecido en Paraná

Desde la Unidad Fiscal pidieron colaboración para encontrar a un adolescente visto por última vez el miércoles, cuando se retiró de la casa de un conocido en Paraná.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitan colaboración para dar con el paradero de Ulises Sebastián Ramírez, de 16 años. El adolescente fue visto por última vez el 22 de abril de 2026 alrededor de las 19, cuando se retiró en bicicleta de la casa de un conocido en la ciudad de Paraná.
Según se informó, desde ese momento no se volvió a tener contacto con él, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales y el inicio de un operativo de búsqueda.
Al momento de su desaparición, el joven vestía un buzo negro con capucha, pantalón negro y zapatillas blancas con negro.
Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier dato que pueda contribuir a la localización del adolescente sea informado de inmediato a las autoridades.
Las vías de contacto habilitadas son el 911, la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800 444 6372 o la División Minoridad y Violencia Familiar al teléfono (0343) 4209195.
Por otra parte, se informó que la joven de 24 años, de Hasenkamp que estaba siendo buscada, ya fue localizada.