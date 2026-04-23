En el marco de la Semana de la Lectura, se llevó adelante una jornada literaria en el club Neuquén de Paraná, con la participación de estudiantes de distintas instituciones educativas, en coincidencia con el Día Internacional del Libro.

La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Paraná a través de la Editorial Municipal y reunió a alumnos de la Escuela Privada Nº100 "Santa Lucía" y del Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) quienes participaron de diversas actividades vinculadas a la lectura, la escritura y la expresión artística.

La coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso, explicó a Elonce que la iniciativa buscó “celebrar esta fiesta del libro que nos convoca, que nos encuentra, que nos va a hacer jugar, leer y participar”, al destacar el enfoque participativo de la propuesta.

Realizaron jornada literaria con niños en el marco del Día del Libro

Durante la semana se desarrollaron actividades en distintos puntos de la ciudad. El lunes comenzaron en el Club Echague con estudiantes de la zona centro, el martes continuaron en el Club San Martín, el miércoles en la plaza le Petit Pisant, mientras que el cierre se previó para el viernes de 18 a 21 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con una jornada destinada a jóvenes y adultos.

Talleres y propuestas para incentivar la lectura

La jornada en el club Neuquén incluyó múltiples estaciones con talleres de narración oral, escritura, dibujo e improvisación, con la participación de talleristas y artistas locales. Además, se realizaron lecturas a cargo de narradores orales y actividades lúdicas para incentivar el interés por los libros.

Desde la organización remarcaron que el objetivo principal fue acercar la lectura a los más chicos mediante propuestas dinámicas y participativas. En ese sentido, destacaron la importancia de generar espacios donde los niños puedan vincularse con los libros desde el juego y la creatividad.

Las narradoras orales Silvina Suarez y María Elena Lothringer que participaron de la actividad señalaron que el contacto con los niños es fundamental para transmitir la cultura y los saberes a través de los cuentos. “La lectura abre muchos mundos y la narración oral es una de las primeras formas de transmitir historias”, expresaron.

Participación y respuesta de los estudiantes

Durante la jornada, los estudiantes interactuaron activamente en cada una de las propuestas, escuchando relatos, participando en talleres y compartiendo experiencias vinculadas a la lectura.

Desde el municipio valoraron la convocatoria y el entusiasmo de los participantes, al tiempo que remarcaron la necesidad de sostener este tipo de iniciativas para fortalecer el hábito lector en las nuevas generaciones.

Asimismo, destacaron que estas actividades buscan adaptarse a las nuevas formas de lectura, considerando el uso de dispositivos digitales, pero sin perder el valor del libro como herramienta central de aprendizaje y desarrollo cultural.