Comienza la Semana de la Lectura: la agenda con todas las actividades

Desde este lunes y hasta el viernes, la municipalidad realiza la Semana de la Lectura con diversas actividades en clubes y espacios públicos.
La Municipalidad de Paraná, a través de la Editorial Municipal, da inicio este lunes a la Semana de la Lectura con diversas actividades en clubes y espacios públicos de la ciudad. Hasta el viernes 24 habrá talleres de lectura, escritura y dibujo, rondas de lectura, entre muchas más.
Durante cinco días, se desarrollarán actividades destinadas a estudiantes, entre las que se destacan rondas de lectura, con la participación de Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, integrantes del grupo de narradoras orales Tramando, la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER), talleres de escritura a cargo de Kevin Jones; dibujos de la mano de Maxi Sanguinetti y el arte de la improvisación a través del rap con G. Fonk.
La Semana de la Lectura se enmarca en el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril. Tiene por finalidad: contribuir a la promoción de la lectura a través de actividades concretas en diferentes puntos de la ciudad; aportar al encuentro colectivo en torno al libro y a las historias que se ofrecen; involucrar a la ciudadanía en el hábito de la lectura y también en la escucha de historias y en la posibilidad de narrarlas; consolidar en Paraná una festividad anual que celebre el libro y las múltiples posibilidades que inaugura a partir de la creatividad y la imaginación.
En esta edición, los y las estudiantes trabajarán sobre el lema: «Paraná atrapa pasiones». Las actividades se desarrollarán tanto a la mañana como a la tarde, para el nivel primario y secundario y el viernes a la tarde-noche, para incluir a las Escuelas Secundaria de Jóvenes y Adultos.
Todos los participantes de la Semana de la Lectura tendrán un rol activo en la iniciativa, a través de la lectura, la participación en las actividades, la escritura de textos o la intervención en juegos pensados especialmente para la oportunidad.
Los lugares y días de encuentro con los estudiantes, quienes se inscribieron previamente, son
Cronograma de actividades
Lunes 20 – 9 a 12 hs
Atlético Echague Club, 25 de Mayo 555 – Turno Mañana 1º Ciclo de primaria
Martes 21 – 14 a 17 hs
Parque Gazzano, Av. Zanni – Turno tarde 2º Ciclo de primaria
En caso de lluvia, en el Club San Martín
Miércoles 22 – 14 a 17 hs
Plaza Le Petit Pisant, Costanera – Turno Tarde 2º Ciclo de secundaria
En caso de lluvia en Sala Mayo, Puerto Nuevo
Jueves 23 – 9 a 12 hs
Atlético Club Neuquén, M. del Barco Centenera – Turno Mañana 1º Ciclo de primaria
Viernes 24 – 18 a 21 hs
Centro Cultural Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250 – Turno tarde/noche
Escuela Secundaria de jóvenes y Adultos (ESJA)
Participan de las actividades distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas, las subsecretarías de Deportes y la de Cultura, y la Dirección de Juventudes.