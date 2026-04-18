Semana de la Lectura: Paraná lanza “Rosa de Otoño” 2026 con actividades en barrios

La Semana de la Lectura volverá a desarrollarse en Paraná con una nueva edición de “Rosa de Otoño”, una iniciativa que busca promover el vínculo con los libros, la narración y la creatividad en distintos sectores de la ciudad.

La programación comenzará el lunes y se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril.

Este año, la consigna elegida será “Paraná atrapa pasiones”, eje temático sobre el que trabajarán estudiantes de escuelas primarias, secundarias y, como novedad, instituciones de jóvenes y adultos.

Cinco jornadas y distintos escenarios

La directora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso, explicó a Elonce que la Semana de la Lectura fue instituida por ordenanza con la intención de consolidarse como una celebración anual.

“Queremos que quede como una festividad, un encuentro de la lectura durante toda una semana y de aquí en adelante”, señaló.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de Paraná: el lunes en Club Echagüe, el martes en Parque Gazzano, el miércoles en Plaza Petit Pisant, el jueves en Club Neuquén y el viernes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

En caso de lluvia, algunas jornadas ya cuentan con sedes alternativas previstas.

Lectura, escritura, dibujo y rap

Durante cada encuentro, los estudiantes participarán de estaciones temáticas con propuestas diversas.

Habrá rondas de lectura con Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, integrantes del grupo Tramando y EDUNER, además de talleres de escritura, dibujo e improvisación musical.

“Vamos a trabajar por estaciones: lectura, dibujo, escritura y también rap para que puedan inspirarse con lo que escribieron”, detalló Pautasso sobre la Semana de la Lectura.

Entre los participantes estarán Kevin Jones en escritura, Maxi Sanguinetti en dibujo y G. Fonk en improvisación.

Directora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso.

Acercar los libros a los barrios

Desde la organización remarcaron que una de las metas principales es acercar la experiencia del libro a estudiantes que no siempre tienen acceso cotidiano a ese material.

“La finalidad es que aquellos estudiantes que no tienen posibilidad de tener el libro objeto en su casa, tengan la oportunidad de tenerlo aquí y celebrarlo en conjunto”, expresó la funcionaria.

Además, destacó que se eligió llevar las actividades hacia los barrios para facilitar la participación de las escuelas cercanas.