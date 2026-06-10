Zaira Nara impactó con una sensual producción fotográfica en lencería

Zaira Nara protagonizó una sensual sesión de fotos en lencería para una marca italiana recién llegada a Argentina y las imágenes se viralizaron.
Zaira Nara protagonizó una nueva producción fotográfica en lencería para una marca italiana que acaba de desembarcar en la Argentina. La campaña, denominada Benvenuti (“bienvenidos” en italiano), presenta una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales por su estilo estético y su cuidada producción visual.
La sesión incluye cuatro conjuntos distintos y una narrativa visual que alterna fotografías en blanco y negro con estética analógica y tomas en color de luz cálida. La modelo abre la serie con un body negro de encaje floral, escote pronunciado y laterales translúcidos, en una imagen en blanco y negro de fuerte impacto visual.
En otra de las tomas, la hermana de Wanda Nara aparece en una pose similar pero arrodillada, con los brazos en alto, lo que refuerza la intensidad de la composición. Una tercera imagen reduce la figura a una silueta casi abstracta, donde apenas se distinguen las líneas del cuerpo bajo una iluminación tenue.
Estética analógica y juego de luces
Uno de los conjuntos más llamativos de la campaña es un corpiño con strass y portaligas a juego. La pieza incorpora detalles de encaje oscuro con aplicaciones plateadas y un diseño de breteles cruzados que aporta una estructura particular al conjunto.
En una de las fotografías, Zaira Nara aparece recostada contra una puerta en blanco y negro, mirando a cámara. En otra versión de la misma escena, ahora en color, la luz cálida envuelve el ambiente mientras la modelo posa de pie con la mirada hacia abajo, reforzando el contraste entre ambas estéticas.
La campaña también incluye un body de satén negro con copa moldeada, escote profundo en V y laterales de encaje floral, que se presenta como una de las piezas más estructuradas de toda la producción fotográfica.
Viralización y repercusión en redes
Las imágenes de la campaña circularon con rapidez en redes sociales. El trabajo forma parte de la presentación oficial de la marca italiana en el mercado argentino.