Así se vive la Semana de la Lectura en clubes de Paraná

Paraná vive la Semana de la Lectura en clubes de la ciudad con una agenda que combina cultura, educación y comunidad. En el Club San Martín, uno de los escenarios elegidos, se desarrolló este martes una jornada que convocó a estudiantes, docentes y autoridades locales en torno a actividades que buscan fomentar el vínculo con los libros desde una perspectiva colectiva.

Durante la actividad, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, expresó a Elonce: "Siempre es una excusa hablar de los libros y promover la lectura”.

El funcionario también destacó el trabajo sostenido desde el municipio: "Tenemos un centro de promoción de lectura en la Costanera de la ciudad de Paraná, una editorial municipal y todo el equipo ha organizado la Semana de la Lectura Paraná Rosa de Otoño 2026, en la cual adolescentes se vinculan de una manera distinta con los libros”.

La cultura irrumpe en los clubes deportivos

La iniciativa propone resignificar espacios tradicionalmente asociados al deporte. En ese sentido, Halle remarcó: "Este club nos alberga con mucho amor y cariño". A pesar de una jornada nublada, la convocatoria se sostuvo con entusiasmo y participación.

Las actividades incluyeron propuestas innovadoras: "Atrás mío están los Baúles Andariegos contando un poco de historias, narraciones de algunas leyendas". Además, agregó: “Tenemos narraciones improvisadas, chicos haciendo poemas, dibujando, rapeando".

Una política pública que apuesta a la inclusión

El programa se enmarca en una estrategia más amplia que busca garantizar el acceso a la lectura. "Es una política de Estado porque aquellos que no tienen la posibilidad de poder tener un libro en sus casas por distintas razones, nosotros viajamos con los libros y se los acercamos", destacaron durante la jornada.

Asimismo, se subrayó el acompañamiento del sistema educativo: "Las escuelas y los docentes también se prendieron con la propuesta”. La articulación entre clubes, escuelas y municipio resulta clave para el alcance de la iniciativa.

En relación al enfoque colectivo, Marcela Pautasso, coordinadora de la Editorial Municipal, afirmó: "La lectura no tiene que ser un acto en solitario, sino en colectivo”.

Una semana con actividades en toda la ciudad

La agenda continuará en distintos puntos de Paraná, ampliando el alcance territorial.

Paraná vive la semana de la lectura en clubes de la ciudad

También destacó el impacto en los más jóvenes: "Aquí se encuentran con historias, con la magia de los libros y eso es lo que estamos celebrando". En ese marco, se promueve la creatividad mediante la escritura y el arte.

Finalmente, el Halle dejó una reflexión sobre el futuro: "La lectura es la primera puerta para poder después escribir y hacer de eso una profesión o hacerlo por ocio".

Cronograma de la Semana de la Lectura

Las actividades se desarrollarán tanto a la mañana como a la tarde, para el nivel primario y secundario; y el viernes a la tarde-noche, para incluir a las escuelas secundarias de Jóvenes y Adultos.

Martes 21 – 14 a 17 hs

Parque Gazzano, Av. Zanni – Turno tarde 2º Ciclo de primaria

En caso de lluvia, en el Club San Martín

Miércoles 22 – 14 a 17 hs

Plaza Le Petit Pisant, Costanera – Turno Tarde 2º Ciclo de secundaria

En caso de lluvia en Sala Mayo, Puerto Nuevo

Jueves 23 – 9 a 12 hs

Atlético Club Neuquén, M. del Barco Centenera – Turno Mañana 1º Ciclo de primaria

Viernes 24 – 18 a 21 hs

Centro Cultural Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250 – Turno tarde/noche

Escuela Secundaria de jóvenes y Adultos (ESJA)

Participan de las actividades distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas, las subsecretarías de Deportes y la de Cultura, y la Dirección de Juventudes.