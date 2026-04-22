Disparos en Bajada Grande: los jóvenes identificados tienen “varios antecedentes por balaceras”

También aseguraron que tienen conflictos "de vieja data" con otros jóvenes.

Una balacera en el barrio Bajada Grande movilizó este miércoles a la Policía de Paraná, luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. A partir de ese aviso, efectivos desplegaron un operativo que permitió identificar a dos hombres mayores de edad presuntamente involucrados en el hecho.

En diálogo con Elonce, la subjefa de la División Operaciones, Cecilia Galeano, brindó precisiones sobre la intervención: “Cerca de las 19 y a través de la división 911, se comisionan varios móviles a la zona de callejón Portland, calle Croacia Sur, donde daban cuenta en unos llamados telefónicos sobre dos masculinos que habían realizado algunas detonaciones de arma de fuego”.

Según explicó la funcionaria, al llegar al lugar los efectivos procedieron a identificar a los sospechosos: “Se puso en conocimiento a la fiscal en turno. No se localizaron personas que se identifiquen como damnificados o como testigos de la situación”.

Identificados y con antecedentes

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que ordenó medidas para esclarecer el hecho. “Lo único que teníamos al momento eran los llamados telefónicos. La fiscalía igualmente dispuso la identificación a través de antecedentes policiales de estas personas y las pericias correspondientes para determinar si realmente realizaron alguna detonación de arma de fuego”, detalló Galeano.

Respecto de los sospechosos, precisó: “Tienen 22 y 25 años, y varios antecedentes de este tipo, por balaceras”.

La funcionaria también confirmó que los implicados mantienen conflictos de larga data: “En otras ocasiones han tenido enfrentamientos con armas de fuego con otros masculinos de otro grupo de personas con los que tienen conflictos de vieja data”.

Operativos y presencia policial en la zona

En paralelo al hecho, la Policía desplegó un operativo preventivo en los miradores de Bajada Grande, con presencia de móviles y efectivos. “Los operativos se hacen a diario en las distintas jurisdicciones de la ciudad de Paraná”, indicó Galeano.

Demoraron a dos jóvenes por disparos en Bajada Grande

Sobre la recepción de los vecinos, agregó: “Hemos tenido algunas quejas. Mucha gente nos agradece la presencia y otras personas tienen comentarios negativos, pero la verdad que hace un año atrás la situación estaba un poquito más difícil y hoy creo que la zona está mucho más segura”.

La subjefa también se refirió a otros procedimientos recientes: “Se secuestraron varias armas de fuego, un chaleco balístico”, en relación a un operativo previo llevado adelante por el área de Investigaciones.