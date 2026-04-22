Detuvieron a integrante de una banda dedicada a robos en zonas rurales de tres departamentos de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó allanamientos en dos departamentos, detuvo a un hombre y secuestró armas, dinero y tecnología vinculada a robos en zonas rurales de Gualeguaychú, Tala y departamento Uruguay.
Diversos robos en zonas rurales de Entre Ríos, quedaron bajo la lupa tras un operativo policial que permitió avanzar contra una organización delictiva, que actuaba en los departamentos Uruguay, Tala y Gualeguaychú.
El procedimiento incluyó la detención de un sospechoso y el secuestro de un importante arsenal oculto en un gallinero, como también dinero y equipamiento utilizado para cometer los hechos.
El despliegue principal se concretó en horas de la mañana, en una vivienda ubicada en la zona rural del departamento Uruguay, sobre el camino a Campichuelo. Allí, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un allanamiento que arrojó resultados positivos.
Durante la intervención, los efectivos hallaron gran parte de los elementos sustraídos y armamento escondido dentro de un recipiente plástico oculto en un gallinero, lo que fue calificado como un hallazgo clave en la causa.
Arsenal oculto y elementos secuestrados
Entre los objetos incautados se destacaron fusiles, rifles, pistolas, revólveres y una escopeta, además de cartuchería de distintos calibres. También se secuestraron miras telescópicas, un silenciador de fabricación casera y equipos de comunicación tipo handies, se confirmó a Elonce.
Asimismo, los investigadores encontraron dispositivos tecnológicos presuntamente utilizados para actividades delictivas, como inhibidores de señal y teléfonos celulares, junto a herramientas y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
Parte de los objetos fue localizada escondida, lo que evidenció una modalidad de ocultamiento destinada a evitar su detección en operativos de control.
Detención, allanamientos y avance de la causa
La investigación, dirigida por el fiscal Eduardo Santos, permitió la detención de un hombre de 40 años, señalado como el principal sospechoso. El individuo fue trasladado a la Alcaidía y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.
En paralelo, se realizó un segundo allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, con apoyo de la Comisaría de Ceibas, donde se incautaron 668.000 pesos, 155 dólares, chapas patente, documentación, indumentaria y herramientas vinculadas a la causa.
Desde la Jefatura Departamental Uruguay indicaron que el operativo fue resultado de un trabajo sostenido de inteligencia criminal que permitió vincular distintos hechos delictivos ocurridos en la región.
Investigación en curso y prevención del delito rural
Fuentes policiales señalaron que “este procedimiento representa un paso fundamental en la prevención del delito rural y la desarticulación de organizaciones complejas que afectan la tranquilidad de nuestros productores”.
En el lugar también intervino personal de Policía Científica, que llevó adelante pericias técnicas sobre el material secuestrado con el objetivo de profundizar la investigación.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías interviniente, mientras se avanza en la identificación de posibles cómplices y en el esclarecimiento total de los robos denunciados en la región.