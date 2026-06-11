Crece el deterioro de la Ruta 12 y aumentan los reclamos por falta de mantenimiento

La falta de mantenimiento por parte del gobierno nacional en la Ruta Nacional 12 comienza a evidenciarse con mayor fuerza en distintos tramos de Misiones. Baches, ondulaciones y ahuellamientos afectan la circulación, mientras continúan el cobro de peajes y la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Desde la Provincia señalaron que Nación busca concesionar el corredor a una empresa privada.

Distintos sectores advierten un progresivo deterioro de la principal arteria vial que conecta el sur y el norte de la provincia. En los últimos meses se evidenció la aparición de baches, además de ondulaciones y ahuellamientos cada vez más pronunciados, especialmente en los sectores de mayor tránsito pesado.

Uno de los tramos más afectados se encuentra entre las localidades de San Ignacio y Puerto Rico, donde el desgaste del pavimento se volvió más visible. Sin embargo, el deterioro también comienza a observarse en otros sectores de la ruta, luego de casi tres años sin trabajos integrales de mantenimiento.

La situación se da en un contexto en el que se continúa cobrando peajes en los distintos corredores nacionales y también se mantiene vigente el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya recaudación nacional (ARCA) tiene entre sus destinos previstos el financiamiento de obras e infraestructura vial. No obstante, desde distintos sectores cuestionan la falta de inversiones visibles en la conservación de las rutas nacionales y reclaman mayores precisiones sobre el destino de esos recursos.

La problemática adquiere especial relevancia en Misiones debido a que la provincia figura entre las jurisdicciones con mayores índices de siniestralidad vial del país, según informes de organismos nacionales. Si bien los accidentes responden a múltiples factores, como los excesos de velocidad, el consumo de alcohol al volante y otras conductas imprudentes, el estado de las rutas también constituye un elemento que puede influir en la seguridad de quienes transitan diariamente.

La política de ajuste sobre la obra pública impulsada por el Gobierno nacional desde fines de 2023 impactó de manera directa en la ejecución de trabajos sobre la red vial nacional. Entre las medidas adoptadas se encuentra la paralización de numerosas obras y la reducción de fondos destinados al mantenimiento de las rutas bajo jurisdicción federal.

Mientras tanto, el Gobierno de Misiones avanzará con intervenciones en la Ruta Nacional 14, conocida como la “Ruta de la Producción”, a pesar de tratarse de una vía cuya responsabilidad corresponde a Nación. En ese corredor, que une el paraje Centinela, en San José, con Bernardo de Irigoyen, la Dirección Provincial de Vialidad proyecta la construcción de terceras trochas mediante financiamiento obtenido a través de un crédito internacional.

La situación contrasta con lo que ocurre sobre la Ruta Nacional 12, donde usuarios y transportistas reclaman obras de reparación y mantenimiento. Durante los últimos años las tareas visibles se limitaron principalmente al desmalezamiento de banquinas y sectores laterales, sin intervenciones significativas sobre la calzada.

A esto se suma la incertidumbre en torno al futuro de la Dirección Nacional de Vialidad. El organismo quedó alcanzado por el Decreto 461/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei dispuso su cierre. Sin embargo, la medida fue frenada por la Justicia y el ente continúa funcionando mientras se resuelve la cuestión de fondo. En ese contexto, persisten las dificultades presupuestarias y la escasa actividad vinculada al mantenimiento de las rutas nacionales.

Sobre las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación para mejorar el estado de la Ruta Nacional 12, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Nicolás Mazal, explicó que el Gobierno nacional avanzó recientemente con el proceso de licitación del corredor vial que incluye a esta arteria. “Nación licitó en estas últimas semanas el corredor noreste donde el tramo de Ruta Nacional 12 es parte de este corredor. La intención de Nación es adjudicarla a un privado y concesionarla por cierta cantidad de años”, señaló.

Mazal agregó que “seguramente estarán con todos los procesos administrativos correspondientes para que una empresa privada se haga cargo y haga las mejoras que todos necesitamos”.

La Ruta Nacional 12 atraviesa más de 300 kilómetros dentro de Misiones, desde el límite con Corrientes en la zona conocida como El Arco hasta Puerto Iguazú. Se trata de una de las vías más importantes para el transporte de pasajeros, la actividad turística y el movimiento de la producción regional, por lo que el avance del deterioro genera creciente preocupación entre quienes la utilizan diariamente. (MisionesOnline)