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Policiales

Secuestraron cocaína y marihuana tras dos procedimientos en domicilios del barrio Francisco Ramírez

El secuestro de cocaína y marihuana en barrio Francisco Ramírez se concretó tras allanamientos realizados en dos domicilios de Paraná.

22 de Abril de 2026
Imagen del procedimiento.
Imagen del procedimiento. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El secuestro de cocaína y marihuana en barrio Francisco Ramírez se concretó tras allanamientos realizados en dos domicilios de Paraná.

El secuestro de cocaína y marihuana en barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná se concretó durante dos allanamientos realizados en domicilios de la zona, en el marco de una investigación por narcomenudeo llevada adelante durante el último mes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los operativos comenzaron en horas de la noche del miércoles y fueron ejecutados de manera conjunta entre la División Antidrogas, el Cuerpo de Operaciones Especiales y personal de Drogas Peligrosas. La intervención contó además con la participación de la Fiscalía especializada a cargo de Santiago Alfieri.

 

Elementos incautados en los procedimientos

 

El subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, confirmó a Elonce el desarrollo de los allanamientos y su relación con una investigación previa. Por su parte, el jefe de la División Antidrogas, Gerardo Cornejo, detalló que en los domicilios se hallaron sustancias listas para su fraccionamiento y comercialización.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según lo informado, en los procedimientos se localizaron cocaína y marihuana, además de elementos utilizados para el acondicionamiento de las drogas. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vinculaciones con la venta de estupefacientes en la zona.

Temas:

marihuana cocaína allanamiento Paraná
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