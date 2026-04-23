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Autores y editoriales entrerrianas dicen presente en la Feria del Libro 2026

El stand entrerriano en la FILBA 2026 tendrá la presentación de más de 30 autores y 20 editoriales de la provincia que mostrarán su producción. El evento se realiza del 23 de abril al 11 de mayo en el predio La Rural de Buenos Aires.

23 de Abril de 2026
Feria Internacional del Libro en Buenos Aires
Feria Internacional del Libro en Buenos Aires Foto: Gobierno de Entre Ríos

El stand entrerriano en la FILBA 2026 tendrá la presentación de más de 30 autores y 20 editoriales de la provincia que mostrarán su producción. El evento se realiza del 23 de abril al 11 de mayo en el predio La Rural de Buenos Aires.

El stand entrerriano en la FILBA 2026 tendrá la presentación de más de 30 autores y 20 editoriales de la provincia que mostrarán su producción. El evento se realiza del 23 de abril al 11 de mayo en el predio La Rural de Buenos Aires. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

 

Todos los días habrá presentaciones y lecturas de libros entrerrianos en el stand, que estará ubicado en el Pabellón Ocre N°3017. La grilla completa de autores, surgidos de una convocatoria abierta y federal, puede consultarse en este link: Grilla completa de autores

Feria Internacional del Libro en Buenos Aires
Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

El tradicional Día de Entre Ríos se celebrará el 6 de mayo a las 20.30hs en la Sala Julio Cortázar, con las presentaciones de: Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán (ganadora del Premio Fray Mocho); y Perros de la lluvia, de Ricardo Romero (libro editado por Azogue Libros).

 

Las editoriales que integrarán el stand, además de la Editorial de Entre Ríos, son: Vaina Libros (Chajarí), Canto Rodado (Gualeguaychú), Nutrias (Paraná), El Equipo Azul (Paraná), Camalote (Paraná), EDUNER, Drakkar (Paraná), Ediciones Mitocondria (Paraná), Palo Santo (Gualeguaychú), Azogue Libros (Paraná), La Ventana Ediciones (Paraná), Rodolfo García Editora (Gualeguaychú), Oyé Ndén (Gualeguaychú), Flor del Ceibo (Paraná), Ana Editorial (Paraná), Equilibro Ediciones (Paraná), Editorial Municipal (Paraná), Los libros de Elián (Paraná) y Montaña (Chajarí).

Temas:

Feria Internacional del Libro Gobierno de Entre Ríos
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