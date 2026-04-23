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Paraná Tras los rumores

Patronato emitió un comunicado y desmintió fechas de shows en el estadio Grella

La dirigencia emitió un comunicado institucional luego de versiones difundidas en redes sociales. Informó que existen tareas preliminares sobre infraestructura, pero aclaró que no hay autorizaciones vigentes ni fechas confirmadas.

23 de Abril de 2026
Estadio Grella.
Estadio Grella.

La dirigencia emitió un comunicado institucional luego de versiones difundidas en redes sociales. Informó que existen tareas preliminares sobre infraestructura, pero aclaró que no hay autorizaciones vigentes ni fechas confirmadas.

Patronato difundió este jueves un comunicado oficial para aclarar versiones que circularon en redes sociales sobre la posible realización de eventos masivos y espectáculos públicos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

 

Desde la Comisión Directiva del club señalaron que actualmente no existe autorización para concretar ese tipo de actividades y remarcaron que tampoco pueden confirmarse fechas ni detalles operativos vinculados al uso del escenario deportivo.

 

 

El mensaje estuvo dirigido a socios, hinchas y al público en general, con el objetivo de fijar una posición institucional ante rumores que tomaron fuerza en las últimas horas.

 

Qué explicó la dirigencia

 

En el texto, Patronato indicó que “en la actualidad se realizan trabajos en una etapa inicial orientados a la habilitación de la infraestructura para posibles eventos”. Según precisó la entidad, esas tareas incluyen revisión de planos, evaluación de instalaciones existentes y propuestas de remodelación.

 

Además, la institución señaló que cuenta con “un equipo técnico y de seguridad” abocado al análisis necesario para cumplir con normativas vigentes y estándares vinculados a la organización de grandes convocatorias.

 

Estadio Grella.
Estadio Grella.

 

No obstante, aclaró que todo avance depende de instancias administrativas internas y de aprobaciones por parte de organismos competentes.

 

Sin autorizaciones ni fechas definidas

 

El club remarcó de manera expresa que “en este momento no se ha autorizado la realización de eventos masivos”, por lo que descartó versiones que daban por cerrada alguna programación próxima en el Grella.

 

También sostuvo que cualquier iniciativa de ese tipo será tratada con “máxima responsabilidad institucional”, priorizando seguridad de asistentes, protección del patrimonio y cumplimiento regulatorio.

 

 

 

La aclaración buscó llevar tranquilidad en torno a información no confirmada que comenzó a replicarse en plataformas digitales.

 

Canales oficiales de información

 

Finalmente, Patronato informó que toda novedad vinculada a este tema será comunicada exclusivamente por sus canales oficiales, entre ellos página web, redes verificadas y boletines institucionales.

 

 

En ese marco, la entidad pidió evitar la difusión de rumores o publicaciones sin respaldo oficial que puedan generar confusión o expectativas anticipadas entre socios e hinchas.

 

Por ahora, el club confirmó únicamente que existen estudios preliminares, pero no decisiones tomadas respecto de espectáculos o eventos multitudinarios en su estadio.

Temas:

Patronato Grella show Comunicado
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