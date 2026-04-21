Marcelo Candia, su desafío en Patronato y el mensaje a los hinchas: “vamos a dar todo como siempre”

Marcelo Candia en Patronato fue la frase que marcó el inicio de una nueva etapa en el club entrerriano, tras la confirmación del entrenador surgido de la casa como responsable del primer equipo que compite en la Primera Nacional. A una semana de haber asumido, el “Chelo” brindó una extensa entrevista con Elonce en la que repasó su recorrido, el impacto personal del cargo y los objetivos deportivos.

El flamante técnico reconoció que atraviesa un momento especial en su carrera y que la designación significó un punto de inflexión. “Deportivamente es el más importante de mi carrera”, afirmó en el programa Buenas Noches, al tiempo que describió cómo vive este presente con intensidad. “Ahora que lo estoy viviendo como que vas cayendo de a poco con el correr de los días. Me cuesta dormir, se siente la presión”, expresó.

Candia explicó que esa presión no solo responde a la exigencia del cargo, sino también al respaldo de los hinchas. “Recibí muchas muestras de cariño, pero a la vez es una presión porque, tenés que responder”, indicó, evidenciando el compromiso asumido en esta nueva etapa.

Un vínculo profundo con el club

El entrenador dejó en claro que su relación con Patronato excede lo profesional y se vincula con una historia personal marcada por el sentido de pertenencia. “Tenemos un amor por el club que ya lo expresé. Creo que mi estadía en Paraná fue justamente por el club”, señaló.

En ese sentido, recordó momentos en los que el equipo no atravesaba buenas etapas y cómo eso influyó en su decisión de permanecer. “Cuando las cosas no salían, la fuerza y el amor por el club hizo que me quede acá”, remarcó al dialogar con Elonce.

Ese vínculo fue también uno de los factores que fortaleció su designación. La identificación con la institución y el respaldo de los hinchas fueron determinantes en el proceso. “Hoy la gente me quiere y tenemos un vínculo muy fuerte, pero lo más importante es el club”, sostuvo al marcar sus prioridades.

De interino a entrenador principal

Candia había ocupado el rol de técnico interino en varias oportunidades, pero esta vez la situación fue distinta. El propio entrenador explicó cómo se dio el proceso que derivó en su continuidad.

“Si me lo ofrecían, obvio que iba a decir que sí, porque estas oportunidades, quizás son únicas en la vida”, recordó sobre sus declaraciones tras un partido que generaron repercusión. Sin embargo, aclaró: “Nunca lo hice con la intención de presionar ni nada. Nunca pedí el cargo”, remarcó.

El técnico insistió en que siempre priorizó al club por sobre cualquier interés personal. “Siempre acepté las decisiones, siempre puse el club por delante”, afirmó al dialogar con Elonce, marcando una línea de conducta que sostiene desde sus inicios en la actividad.

La presión y el cambio de rol

El paso de interino a entrenador confirmado implicó un cambio significativo en su rutina y en la forma de asumir la responsabilidad. “Antes sabías que era uno o dos partidos, había un límite. Acá es diferente, la responsabilidad es mucho más grande”, explicó.

Candia reconoció que este nuevo escenario impactó incluso en su vida cotidiana. “Me cambió en eso, duermo menos”, confesó a Elonce, al describir cómo el cargo exige una dedicación total.

También detalló que la función del entrenador no se limita al tiempo en el campo de juego. “Dicen que los partidos se juegan tres veces, pero no son tres, son como 30 veces”, expresó, graficando el nivel de análisis y planificación que demanda el rol.

Una carrera que comenzó “de casualidad”

Uno de los aspectos más destacados de su relato fue el origen de su carrera como entrenador. Candia explicó que su camino en la dirección técnica comenzó de manera inesperada.

“Me inicié como técnico casi por casualidad”, contó, al recordar que fue convocado por un dirigente del fútbol infantil ante la necesidad urgente de cubrir un puesto.

A partir de ese momento, su trayectoria fue creciendo de manera sostenida. “Arranqué con chicos de 12 años y después dirigí Sub 14, Sub 15, Sub 17, Sub 20, primera local, reserva”, enumeró, hasta llegar a su actual posición en el primer equipo.

El desafío de dirigir en la Primera Nacional

El entrenador subrayó que la categoría presenta exigencias diferentes a las que había experimentado previamente. “Esto es otra cosa, acá te analizan por el resultado”, señaló a Elonce.

En ese contexto, admitió que su perfil también se modificó. “Me volví más obsesivo con el resultado”, dijo, en referencia a la necesidad de sumar puntos para sostener el proyecto.

A pesar de ello, remarcó la importancia de la forma de juego. “Hay formas de ganar y formas de perder”, sostuvo, dejando en claro que su propuesta busca un equilibrio entre rendimiento y resultados.

La doble vida: trabajo y fútbol

Uno de los aspectos más llamativos de su situación actual es que continúa trabajando fuera del fútbol profesional. Candia explicó que mantiene su empleo mientras dirige al equipo y afirma que no planea dejar su puesto laboral fuera del fútbol, aunque aclaró que busca la manera de conjugar ambas actividades.

“Si no me solucionaban ese problema era imposible, porque no puedo poner en riesgo el trabajo que sostiene a mi familia”, afirmó, al referirse a la necesidad de compatibilizar los trabajos.

El técnico describió una rutina exigente que incluye entrenamientos, tareas tácticas y su jornada laboral. “Entreno, llego a casa, me baño y me voy a trabajar”, relató a Elonce, evidenciando el esfuerzo que implica sostener ambos compromisos.

El impacto emocional del rol

Candia también se refirió a cómo vive los resultados en lo personal. A diferencia del jugador, que puede desconectarse tras un partido, el entrenador mantiene la mente en constante actividad. “No, es imposible olvidarse. Todo el día estás pensando en el equipo”, aseguró.

Incluso recordó situaciones puntuales que reflejan el impacto emocional. “El día que perdimos con Gimnasia y Tiro era mi cumpleaños y me fui a dormir temprano”, contó, evidenciando cómo el resultado condiciona su estado de ánimo.

El presente del equipo

En cuanto al rendimiento del plantel, Candia indicó que el equipo atraviesa un proceso de adaptación. “Estamos en un proceso de cambio, con una idea un poco diferente”, explicó.

El entrenador señaló que la llegada de un nuevo cuerpo técnico suele generar expectativas y renovación. “El cambio de entrenador renueva aire y expectativa”, sostuvo en su charla con Buenas Noches.

En ese sentido, evitó dar una calificación numérica del equipo, pero remarcó que el objetivo es consolidar una identidad de juego.

Una idea clara: salir a ganar

Candia dejó en claro cuál es su filosofía dentro del campo. “Tanto de local como de visitante, la idea es siempre ganar”, afirmó sobre su idea futbolística.

El entrenador recordó su mensaje inicial al plantel: “No me voy a subir a un colectivo para ver qué pasa, vamos a ir a ganar”, expresó, en referencia a un partido ante Almagro.

Sin embargo, también reconoció que el desarrollo de los encuentros puede exigir ajustes tácticos. “Si hay que cerrar el partido y traer un punto, lo hacés”, explicó a Elonce.

El mensaje a los hinchas

El nuevo técnico de Patronato aprovechó la entrevista para dirigirse a los simpatizantes, destacando el respaldo recibido desde su confirmación. “Quiero agradecer tanto cariño, lo recibí por todos lados”, expresó.

Además, pidió acompañamiento en esta etapa. “Que confíen que nosotros vamos a dar todo como siempre”, aseguró.

Candia también hizo hincapié en el rol del público durante los partidos. Según explicó, el clima en el estadio influye directamente en el rendimiento del equipo. “Se respira el ambiente, se respira la energía”, afirmó.

En ese sentido, valoró el acompañamiento en el último encuentro como local. “El otro día se sentía un clima muy lindo”, destacó al dialogar con Elonce.

Un sueño cumplido

Finalmente, el entrenador recordó el momento en que recibió la confirmación de su designación. Aunque no detalló cada instancia, sí dejó en claro que se trató de un momento especial.

“Me llamaron y pedí unos días para acomodar algunas cosas”, relató, en referencia a su situación laboral y se espera que esta semana, selle formalmente el contrato.

Ese proceso concluyó con la confirmación de su continuidad, marcando el inicio de una nueva etapa tanto para él como para el club.