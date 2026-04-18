"Es el sueño de mi vida", aseguró Marcelo Candia tras ser oficializado como DT de Patronato

Patronato sumó un empate sin goles frente a Deportivo Maipú en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Tras el encuentro, Marcelo Candia, en su debut como entrenador oficial de Patronato, compartió sus sensaciones y realizó un análisis detallado del rendimiento del equipo.

“Es el sueño de mi vida y lo acabo de cumplir. Pero, en estos momentos, tengo amargura por no haber ganado que era mi alegría personal”, expresó el entrenador, reflejando una mezcla de emoción y frustración por el resultado.

En cuanto al desarrollo del partido, Candia fue autocrítico y señaló: “De lo que me gusta a mí, jugamos unos 15 o 20 minutos, parte del primer tiempo. El segundo tiempo no me gustó y recurrimos mucho al pelotazo. Tenemos que seguir trabajando”.

Falta de eficacia y errores en la definición

El entrenador de Patronato hizo hincapié en uno de los principales déficits del equipo: la falta de efectividad en los últimos metros. “Es clave, de tres cuartos para adelante es dónde se definen las jugadas. Ahí no acertamos con los centros. La intención la teníamos, tratamos de desbordar por un lado y por otro. Jugamos ancho para tener juego interno con Brandon Cortés y después la finalización en el último pase fallamos”, explicó.

Además, se refirió a las dificultades que surgieron durante el partido producto de las modificaciones obligadas: “Dos cambios nos descolocaron: uno en el entretiempo y otro a los dos o tres minutos del segundo tiempo (por Meritello y Attis). Tenía cuatro jugadores que lo estaban siguiendo de cerca y estaban cansados o con molestias. No quería meter los cambios para no quedarme con uno menos”.

El DT también valoró el planteo del rival, que complicó en varios pasajes del encuentro: “Es un equipo que venía necesitado y es rápido, contragolpea y tiene jugadores rápidos. El 10 es su mejor jugador, juega muy bien, juega abierto y a pierna cambiada. La idea es que sabíamos que nos iban a presionar. Creo que de esos 15 o 20 minutos, tuvimos pasajes de fútbol bastante bueno, tendríamos que haber abierto el marcador y no lo pudimos hacer”.

La obligación de ganar y lo que viene para Patronato

Marcelo Candia, DT de Patronato. Foto: Elonce.

Candia dejó en claro que el resultado no fue el esperado, especialmente jugando en condición de local. “La sensación que te queda es que sos local y si queres pelear, tenes que ganar. Obviamente que mantener el arco en cero siempre es bueno, pero de local tenes que ganar”, afirmó.

En esa línea, el entrenador se mostró optimista de cara al futuro, destacando que el equipo aún está en proceso de adaptación a su idea de juego: “A medida que pasen los partidos, seguramente agarraremos un poco más de ritmo para jugar a lo que a mí me gusta”.

El análisis también incluyó una mención especial para Augusto Picco, uno de los jugadores destacados del encuentro: “Jugó muy bien, una lástima que no pudo terminar el partido, pero hizo un sacrificio ernome. Es un chico que pensábamos que podría haber tenido más minutos antes”.