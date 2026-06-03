Nacho Arce, el arquero de Deportivo Riestra que emociona a Paraná con su gran presente

Nacho Arce atraviesa un momento de gran protagonismo en Deportivo Riestra y lo vive con una mezcla de madurez, disfrute y conciencia del camino recorrido. El arquero surgido en Paraná destacó que su actualidad deportiva es fruto de años de trabajo y evolución personal dentro del fútbol argentino.

“Creo que estos últimos dos años fueron muy lindos y muy positivos. Hemos crecido como institución y en lo personal ha sido una revolución”, expresó el arquero, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del equipo del Bajo Flores.

En ese sentido, remarcó la exposición que ha ganado en el último tiempo y cómo intenta mantener los pies sobre la tierra: “Uno viene de un club que no tiene tanta historia o tanta gente. Entonces que la gente esté todo el tiempo hablando de uno es muy loco, pero intento disfrutarlo”, señaló.

Foto: Elonce.

El crecimiento de Riestra y la exposición mediática

Arce también explicó cómo vive el crecimiento institucional de Deportivo Riestra, un club que, según sus palabras, se ha profesionalizado con el paso del tiempo. “Es un club que fue creciendo del ascenso y se fue acomodando. La metodología es diferente a otros clubes, pero te vas acostumbrando y te das cuenta de los resultados”, afirmó.

El arquero, además, se convirtió en una figura mediática por su cercanía con los hinchas y sus acciones fuera de la cancha, como la ya tradicional entrega de alfajores antes de los partidos. “Se fue dando primero como algo del sponsor del club, después lo fuimos acomodando entre todos y terminó siendo algo muy lindo con la gente”, explicó.

Incluso recordó una de las situaciones más llamativas de su carrera reciente: la aparición de un gran cartel con su imagen antes de un partido clave ante River, algo que terminó de consolidar su imagen pública en el fútbol argentino.

Foto: Elonce.

Paraná, el origen y la base de su carrera profesional

El arquero no dejó de lado sus raíces y dedicó un tramo importante de la entrevista a su ciudad natal. “Siempre me acuerdo de AUFI, de donde arranqué. Mis amistades las tengo todavía de ahí. Siempre recuerdo lo que me costó llegar y de dónde vengo”, afirmó.

En esa línea, destacó el rol de Atlético Paraná como punto de partida de su carrera: “Ahí fue donde empecé como profesional, logramos el ascenso a la B Nacional. Fue mi vidriera y desde ahí no paré de jugar”.

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Arce también reflexionó sobre el paso del tiempo en la carrera de un futbolista y cómo cambia la percepción con los años: “Después de los 30 empezás a ver todo distinto, a darte cuenta de que el tiempo se acorta y que hay que disfrutar más cada momento”.

Salud mental, ídolos y el vínculo con la Selección

En un tramo más íntimo, el arquero reveló cómo maneja la presión y la exposición del fútbol profesional. “Voy a terapia, tengo psicóloga desde 2019, hago reiki y medito. Siempre me ayuda a mantener los pies sobre la tierra”, contó.

Además, recordó su vínculo con el arquero campeón del mundo Emiliano Martínez, con quien mantiene contacto. “Siempre mandamos mensajes, tenemos buena relación. Es un fenómeno”, expresó.

Foto: Archivo Elonce.

También mencionó a sus referentes históricos, entre ellos Hugo Gatti, Germán Burgos, Carlos Navarro Montoya y José Luis Chilavert, a quienes definió como influencias en su estilo de juego.

Un presente en crecimiento con mirada en el futuro

Por último, Arce dejó abierta la puerta a posibles pasos futuros en su carrera, aunque dejó en claro su compromiso actual con el club del Bajo Flores. “Hoy me debo a Riestra y estoy muy agradecido, pero uno siempre quiere crecer. Hay clubes a los que es imposible decirles que no”, reconoció.

Foto: Elonce.

Con 34 años y un presente sólido, Nacho Arce se consolida como una de las figuras más particulares del fútbol argentino. Desde Paraná hasta la primera división, su historia combina esfuerzo, identidad y un crecimiento sostenido que hoy lo tiene en el centro de la escena.