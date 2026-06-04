Hallaron 24 kilos de marihuana ocultos en un contenedor de residuos

Una patrulla del Escuadrón 50 recibió una llamada para verificar la presencia de estupefacientes en un conteiner que se ubicaba en una Estación de Transferencia y Planta de procesamiento de residuos de la ciudad de Posadas, en Misiones.

Al arribar al lugar, los gendarmes constataron la presencia de una bolsa de nylon con 33 paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características compatibles con marihuana.

Al efectuar las pruebas de campo Narcotest, integrantes de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron un total de 24 kilos 352 gramos de “cannabis sativa”.

Intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, que dispuso el secuestro del estupefaciente en infracción a la Ley 23.737.