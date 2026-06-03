Trabajaban en el patio de su casa y descubrieron un cráneo humano enterrado

El hallazgo de un cráneo humano en el patio de una vivienda de La Falda, en Córdoba, generó una investigación judicial que busca determinar el origen de los restos óseos y establecer cuánto tiempo llevaban enterrados en el lugar.

El descubrimiento ocurrió mientras el propietario de una casa realizaba trabajos de movimiento de tierra en el terreno. En medio de la excavación, detectó restos compatibles con una estructura ósea humana y decidió dar aviso a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos policiales se presentaron en la propiedad y preservaron el lugar para permitir la intervención de especialistas. Posteriormente, personal de Policía Judicial y expertos en antropología forense comenzaron a trabajar en el terreno para relevar evidencias y avanzar con las primeras pericias.

Cómo avanza la investigación

Según se informó, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en la ciudad de La Falda, una de las principales localidades turísticas del Valle de Punilla. Una vez en el lugar, los investigadores constataron la presencia de un cráneo humano parcialmente enterrado.

A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones y tomó intervención la Fiscalía de Cosquín, que quedó a cargo de la causa.

Lugar donde encontraron el cráneo.

Las primeras tareas estuvieron orientadas a documentar la ubicación exacta de los restos, preservar posibles elementos de interés para la investigación y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen bajo cadena de custodia.

Qué buscan determinar los peritajes

Por el momento, las autoridades no difundieron información sobre la identidad de la persona a la que pertenecería el cráneo ni sobre la antigüedad estimada de los restos encontrados en el patio de la vivienda.

Los especialistas señalaron que será fundamental avanzar primero con estudios científicos para establecer si el hallazgo está vinculado con un hecho reciente o si corresponde a restos de una data considerablemente más antigua.

Las pericias también intentarán determinar si existen otras partes del esqueleto en el mismo sector del terreno y si el material posee relevancia arqueológica, histórica o judicial.

Desde la investigación remarcaron que en la zona no existen antecedentes recientes de denuncias por desapariciones que permitan vincular el caso de manera inmediata con alguna persona buscada. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue descartada y continúa bajo análisis mientras avanzan los estudios forenses.