Pese a los esfuerzos, Patronato empató sin goles con Deportivo Maipú en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
Patronato igualó 0 a 0 frente a Deportivo Maipú en Paraná, en el debut de Marcelo Candia como DT oficial, y desperdició chances claras.
Patronato no logró romper el cero e igualó 0 a 0 frente a Deportivo Maipú en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro marcó el debut de Marcelo Candia como entrenador del equipo entrerriano, que mostró momentos de buen juego pero volvió a fallar en la definición.
Patronato fue protagonista durante gran parte del primer tiempo, generando las situaciones más claras del partido, aunque sin efectividad. Desde el inicio, el conjunto local salió decidido a imponer condiciones y tuvo su primera llegada antes del minuto de juego con un desborde de Maxi Rueda que no pudo ser aprovechado.
Minutos más tarde, Tomás Attis tuvo una chance dentro del área, pero su remate se fue desviado. La más clara llegó a los 14 minutos, cuando Valentín Pereyra asistió a Salas, cuyo disparo fue salvado en la línea por la defensa mendocina.
Patronato dominó pero no concretó
El dominio de Patronato en la primera etapa fue evidente, aunque no se tradujo en el marcador. Deportivo Maipú apostó a esperar y respondió con algunos remates lejanos, pero sin generar demasiado peligro.
En ese contexto, el arquero Alan Sosa fue clave para sostener el empate, con una gran intervención ante un disparo de Julián Vera que tenía destino de gol. Patronato, por su parte, continuó insistiendo con centros y jugadas elaboradas, pero sin precisión en los metros finales.
Antes del descanso, el equipo entrerriano volvió a acercarse con una pelota parada, aunque la defensa visitante respondió con solvencia para mantener el cero en su arco.
Un complemento más parejo y con menos situaciones
En el segundo tiempo, Patronato mantuvo la iniciativa pero el partido se volvió más equilibrado. Deportivo Maipú logró acomodarse mejor en el campo y redujo los espacios, lo que dificultó la generación de juego del local.
Una de las jugadas más discutidas se produjo al inicio del complemento, cuando Attis cayó en el área y pidió penal. Sin embargo, el árbitro consideró que no hubo infracción y dejó seguir el juego.
Con el correr de los minutos, el desgaste físico y la falta de claridad hicieron que ambos equipos bajaran la intensidad. Patronato intentó con variantes desde el banco, pero no logró romper la resistencia rival.
Final con oportunidades y frustración para Patronato
En los minutos finales, Patronato tuvo las chances más claras para quedarse con la victoria. Renzo Reynaga contó con dos oportunidades: primero con un cabezazo en el área chica que se fue desviado y luego con una definición que fue contenida por el arquero.
También Salas y otros atacantes generaron peligro, pero la falta de eficacia volvió a ser determinante. El equipo entrerriano dejó pasar una buena oportunidad de sumar de a tres en condición de local.
Con este empate, Patronato alcanza los nueve puntos y se ubica en la decimotercera posición de la tabla, lejos de los puestos de clasificación. El próximo desafío será como visitante ante Temperley, donde buscará mejorar su rendimiento y comenzar a escalar posiciones en el torneo.