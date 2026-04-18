“Nos tenemos que hacer fuerte de local”, afirmaron los jugadores de Patronato tras el empate

“Nos vamos con bronca porque lo intentamos hasta el final”, mencionaron los jugadores de Patronato tras el empate sin goles frente a Deportivo Maipú en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Patronato dejó pasar una gran chance de sumar de a tres en condición de local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en horas de la noche de este sábado. Igualó sin goles con Deportivo Maipú y no pudo acercarse a las posiciones del Reducido.
Tras el encuentro, los futbolistas dialogaron con Elonce y dieron a entender su frustración por no quedarse con los tres puntos en casa luego de lo que había sido el importante triunfo de la semana pasada contra Almagro en Buenos Aires.
Alan Sosa: “Lo intentamos hasta el final”
Alan Sosa, arquero y figura en el partido, hizo su análisis del partido: “Nos vamos con bronca porque lo intentamos hasta el final. Era una posibilidad de sumar tres puntos en casa. Insisto que los rivales son todos difíciles y ellos se defendieron muy bien y por eso se llevan un gran empate de acá”.
“Levantamos una dinámica importante en el primer tiempo, creo que hubo un gran desgaste de mis compañeros. Estamos en formación y hay una nueva idea de juego, hay que adaptarse. Los chicos lo dieron todo y me fui contento al descanso porque hace tiempo no se veía ese desgaste. Va a ser importante para lo que viene”, asumió el capitán.
“El sistema te demanda presionar lo más arriba. Los chicos se tiraban al suelo, corrían y hay que ir sosteniéndolo a medida que pasen los partidos. Nos vamos a ir sintiendo mejor, hoy nos faltó poquito”, afirmó el arquero.
Sobre su atajada en el cierre del partido, mencionó: “Por lo que conlleva un partido así, había que cerrarlo. Si se nos escapaba, todavía nos estaríamos lamentando. Hay que cerrar cuanto antes los partidos que hasta los últimos segundos estaba para cualquiera y se vio. No es la idea de local”.
Augusto Picco: “Fuimos los protagonistas y fuimos a buscar el partido”
Augusto Picco, a su turno, sostuvo: “Creo que hicimos un gran partido, fuimos los protagonistas y fuimos a buscar el partido en la cancha con presión alta, con juego, con movimiento. La bronca es no poder sumar de a tres en nuestra cancha, que eso es muy importante, pero en el funcionamiento nos vamos contentos”.
“En el segundo tiempo, ellos pusieron un punta más y empezaron a hacer una presión más alta. Tuvimos que empezar a buscar más la segunda pelota porque quedaban espacios”, indicó.
“Creo que este es el camino y tenemos que seguir así. Los resultados van a llegar de esa manera”, resaltó.
“Era una responsabilidad muy grande reemplazar a Fede (Bravo), que lo venía haciendo de una gran manera. Me sentí bien dentro de la cancha. También es muy fácil cuando te dicen lo que tenes que hacer. Te queda todo aceitado el movimiento y cuando el grupo es bueno y te apoya, te hace sentir muy bien”, comunicó.
Tomás Attis: “Hay que seguir por este camino”
Tomás Attis fue otro de los futbolistas que habló con Elonce y sostuvo qué motivó su sustitución en el inicio del complemento: “Tengo una lesión, la misma que me viene jodiendo hace un tiempo. Cuando caí, me volví a resentir. Cuando no podía correr, preferí que entre un compañero porque ya no podía”.
“Lo importante es que se sacó un punto, creo que es importante. Es importante sumar. Obviamente que de local es favorable ganar y mucho mejor. Nos tenemos que hacer fuertes acá y creo que los tres puntos tienen que quedar acá. Ganando de visitante muchas veces y no perder de local, suma”, expresó.
“Creo que el presionar alto es una virtud que tenemos y hay mucha gente joven y con ganas. Franco (Soldano) es una locura lo que corre y viéndolo correr de esa forma, tenemos que ir detrás de él”, sostuvo en otro punto.
“Hay que estar fino para terminar las jugadas. Nos sacan una pelota en la línea, pero hay que seguir por este camino”, puntualizó.