Sigue el pago de haberes para activos y pasivos de la provincia: cronograma

El pago de haberes en la administración pública entrerriana entra en su tramo final. Este jueves perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.700.000 pesos.
El gobierno provincial continúa con el cronograma de pagos de los haberes de mayo para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se inició el pasado sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.
Según el detalle, el sábado 30 de mayo cobraron aquellos que reciben hasta 910.000 pesos. El pago continuó el martes 2 para haberes desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos y el miércoles 3 de junio cobraron desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.
El cronograma sigue de la siguiente manera:
Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.
Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.
Sábado 6 de junio: superior a 2.280.001 pesos.