El entrerriano Marcos Senesi, entre los jugadores que podrían sumarse a Argentina para el Mundial

Marcos Senesi vuelve a aparecer en el radar de la Selección Argentina en la antesala del Mundial. Aunque la lista definitiva de 26 jugadores ya fue confirmada por Lionel Scaloni, el defensor entrerriano integra el grupo de futbolistas que permanecen "bloqueados" por la AFA y que podrían incorporarse al plantel en caso de que algún convocado sufra una lesión o una enfermedad que le impida participar del certamen.

La Albiceleste se encuentra ultimando detalles para los amistosos frente a Honduras e Islandia, los últimos compromisos antes del debut mundialista previsto para el 16 de junio ante Argelia. Mientras el plantel trabaja en Estados Unidos con la mira puesta en la defensa del título obtenido en Qatar, el cuerpo técnico también sigue de cerca la situación física de todos los convocados.

Lionel Scaloni. Foto: Infobae.

La experiencia reciente obliga a mantener todas las alternativas abiertas. En la previa de Qatar 2022, Nicolás González y Joaquín Correa quedaron desafectados por problemas físicos y fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa. Por esa razón, la AFA decidió ampliar el margen de maniobra y mantener una lista de futbolistas disponibles para responder ante cualquier imprevisto.

Una lista de reserva con presencia entrerriana

Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino bloqueó a un total de 35 jugadores para la competencia. De ellos, 26 integran actualmente la nómina oficial y otros nueve permanecen en observación a la espera de una eventual convocatoria.

Marcos Senesi, oriundo de Concordia.

Entre esos nombres aparece Marcos Senesi, quien continúa siendo considerado por el cuerpo técnico nacional. El defensor surgido en San Lorenzo y actualmente jugador del Bournemouth inglés ha sido seguido de cerca por Scaloni y sus colaboradores durante los últimos años, formando parte de diferentes convocatorias y ciclos de trabajo.

La lista de futbolistas que permanecen en reserva también incluye a Emiliano Buendía, Matías Soulé, Máximo Perrone, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Tomás Aranda y Santiago Beltrán, entre otros. Todos ellos fueron advertidos previamente de la posibilidad de ser llamados en caso de una contingencia de último momento.

Emiliano Buendía, el favorito a entrar en la lista. Foto: Infobae.

Qué dice el reglamento de la FIFA

Las posibilidades de una modificación en la nómina mundialista están contempladas por la reglamentación vigente. La FIFA establece que un futbolista puede ser reemplazado por una lesión grave o una enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido de su selección en el torneo, indicó Infobae.

Además, la normativa indica que el reemplazante deberá formar parte de la lista preliminar entregada previamente por cada federación. Esto significa que únicamente los jugadores incluidos en ese grupo ampliado pueden aspirar a ocupar una vacante de último momento.

En el caso de Argentina, esa situación deja a Senesi y al resto de los bloqueados en una posición expectante. Aunque actualmente no forman parte de la delegación oficial, permanecen atentos a cualquier eventualidad mientras continúan con sus entrenamientos y mantienen disponibilidad para una convocatoria urgente.