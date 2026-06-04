 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Proyecto turístico en Salto Grande

Hotel Ayuí: finaliza el plazo para presentar ofertas de la licitación pública

La Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande recordó que el 22 de junio vencerá el plazo para presentar ofertas para la concesión, remodelación y explotación del histórico establecimiento turístico.

4 de Junio de 2026
Licitación pública del Hotel Ayuí: vence el plazo para ofertas
Licitación pública del Hotel Ayuí: vence el plazo para ofertas

La Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande recordó que el 22 de junio vencerá el plazo para presentar ofertas para la concesión, remodelación y explotación del histórico establecimiento turístico.

La licitación pública del Hotel Ayuí ingresó en su etapa final y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande recordó que el próximo 22 de junio vencerá el plazo para la presentación de ofertas técnicas y económicas para la concesión y puesta en valor del establecimiento.

 

Según se informó oficialmente, las propuestas correspondientes a la Licitación Pública del Contrato SG N° 801, denominada "Concesión para la Refacción, Remodelación, Restauración, Parquización y Posterior Administración, Explotación Comercial y Funcionamiento del Hotel Ayuí", podrán presentarse hasta las 11 de ese día.

 

Desde el organismo también señalaron que las consultas vinculadas a la documentación licitatoria podrán realizarse por escrito hasta el martes 9 de junio, fecha que corresponde a diez días hábiles previos a la apertura de las ofertas.

Requisito obligatorio para los interesados

La Delegación Argentina recordó además que los potenciales oferentes que aún no hayan cumplido con el requisito obligatorio de realizar una visita de inspección a las instalaciones del Hotel Ayuí deberán coordinarla previamente.

 

Para ello, indicaron que los interesados deberán comunicarse con Gabriel Cabanillas a través del correo electrónico oficial dispuesto para tal fin.

 

La visita constituye una condición necesaria para participar del proceso licitatorio y forma parte de los requisitos establecidos en los pliegos de la convocatoria.

Recuperación y puesta en valor

La iniciativa se enmarca en el proceso impulsado por la Delegación Argentina de Salto Grande para recuperar integralmente el histórico complejo hotelero y promover su futura operación.

 

El proyecto contempla la refacción, remodelación, restauración y parquización del predio, además de su posterior administración y explotación comercial, con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico y productivo de la región.

 

Finalmente, desde la Delegación Argentina agradecieron el interés manifestado por los potenciales oferentes y ratificaron su compromiso con la transparencia y el normal desarrollo del proceso licitatorio.

 

Temas:

Hotel Ayuí Salto Grande CTM licitación pública Turismo Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso