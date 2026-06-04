Hotel Ayuí: finaliza el plazo para presentar ofertas de la licitación pública

La licitación pública del Hotel Ayuí ingresó en su etapa final y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande recordó que el próximo 22 de junio vencerá el plazo para la presentación de ofertas técnicas y económicas para la concesión y puesta en valor del establecimiento.

Según se informó oficialmente, las propuestas correspondientes a la Licitación Pública del Contrato SG N° 801, denominada "Concesión para la Refacción, Remodelación, Restauración, Parquización y Posterior Administración, Explotación Comercial y Funcionamiento del Hotel Ayuí", podrán presentarse hasta las 11 de ese día.

Desde el organismo también señalaron que las consultas vinculadas a la documentación licitatoria podrán realizarse por escrito hasta el martes 9 de junio, fecha que corresponde a diez días hábiles previos a la apertura de las ofertas.

Requisito obligatorio para los interesados

La Delegación Argentina recordó además que los potenciales oferentes que aún no hayan cumplido con el requisito obligatorio de realizar una visita de inspección a las instalaciones del Hotel Ayuí deberán coordinarla previamente.

Para ello, indicaron que los interesados deberán comunicarse con Gabriel Cabanillas a través del correo electrónico oficial dispuesto para tal fin.

La visita constituye una condición necesaria para participar del proceso licitatorio y forma parte de los requisitos establecidos en los pliegos de la convocatoria.

Recuperación y puesta en valor

La iniciativa se enmarca en el proceso impulsado por la Delegación Argentina de Salto Grande para recuperar integralmente el histórico complejo hotelero y promover su futura operación.

El proyecto contempla la refacción, remodelación, restauración y parquización del predio, además de su posterior administración y explotación comercial, con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico y productivo de la región.

Finalmente, desde la Delegación Argentina agradecieron el interés manifestado por los potenciales oferentes y ratificaron su compromiso con la transparencia y el normal desarrollo del proceso licitatorio.