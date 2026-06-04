Patricia Bullrich mantuvo una reunión de trabajo con Karina Milei

Tras presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad en el Senado, mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

Bullrich publicó en un mensaje de X el encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei", expresó.

El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado. El contenido de la charla fue reservado pero según indica Noticias Argentinas, fue positivo.

La reunión sirvió para ratificar que Bullrich seguirá en el espacio oficialista tras sus expresiones en contra de varias determinaciones de la administración libertaria. La más reciente: a través de un extenso posteo en X, dijo que no estaba de acuerdo con retirar el pliego de la magistrada que es cuñada de Hugo Alconada Mon y que fue propuesta por el Gobierno. A raiz de ese hecho, confesó que habló con el jefe de Estado para presentar la renuncia.

Pero un día más tarde, Bullrich buscó bajarle el tono a la discusión: "Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí".

En Casa Rosada siempre confiaron en que la senadora, si bien tiene juego propio, no se iba a ir. "No va a renunciar", indicaron el martes, con plena confianza en el restablecimiento de las relaciones con la cúpula oficial, en particular con Karina Milei.

La ex ministra de Seguridad supo ser noticia debido a sus divergencias con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, por no presentar su declaración jurada. Una postura que generó ruido al por mayor en Balcarce 50. Hay quienes remarcan en LLA que "Patricia siempre juega al fleje, es su estilo".

El mes pasado, cuando la consultaron por el escándalo del ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lanzó: “El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”. Semanas más tarde, presentó su declaración jurada.