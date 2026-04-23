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Sociedad Monitorean su impacto

Advierten por la crecida del río Gualeguay en Rosario del Tala

El nivel del río Gualeguay alcanzó registros cercanos a los 8 metros y continúa en ascenso. Aunque no hubo evacuados, se activaron protocolos preventivos.

23 de Abril de 2026
Crecida del río Gualeguay en Rosario del Tala
Crecida del río Gualeguay en Rosario del Tala

El nivel del río Gualeguay alcanzó registros cercanos a los 8 metros y continúa en ascenso. Aunque no hubo evacuados, se activaron protocolos preventivos.

La crecida del río Gualeguay genera un estado de alerta en Rosario del Tala, donde el nivel del agua alcanzó los 7,85 metros y continúa en aumento, aunque sin provocar evacuaciones masivas ni daños materiales de gravedad, según se informó este miércoles.

 

El periodista local Iván Rodríguez brindó detalles sobre la situación y explicó que “el río Gualeguay ha experimentado una creciente muy importante” y la comparó con eventos recientes: “La última, paralelamente y prácticamente consecuente con esta fecha, fue allá por el año 2021, similar a esta crecida”.

Advierten por la crecida del río Gualeguay y monitorean su impacto

Impacto de las lluvias en la cuenca

Rodríguez señaló que el fenómeno está directamente vinculado a las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia. “Tuvimos un caudal muy importante de lluvia y además este río se nutre con el naciente que es en el norte de la provincia”, indicó.

 

En ese sentido, explicó la dinámica del curso de agua: “Cuando llueve al norte de la provincia, sabemos que esa agua en una cuestión de 7 u 8 días la vamos a tener aquí en nuestra ciudad”.

 

El nivel del río continuaba en ascenso al momento del reporte, impulsado por nuevas lluvias en la región norte entrerriana. “Hoy continúa subiendo. Hace un ratito la marca era de 7,85 y esa agua continúa llegando”, afirmó.

Sin evacuaciones y con operativos preventivos

A pesar del volumen de agua acumulado, las autoridades confirmaron que la situación se mantenía bajo control. “No ha causado inconvenientes en la ciudad”, sostuvo Rodríguez, aunque aclaró que sí se registraron anegamientos puntuales.

 

“Solamente una familia el día de la lluvia se autoevacuó por una cuestión de que llegó a tener más de un metro de agua dentro de su casa”, detalló. En el resto de los casos, los vecinos permanecieron en sus viviendas, algunos con agua en patios o sectores exteriores.

 

Frente a este escenario, se desplegó un operativo conjunto entre distintas fuerzas. “Se activó el protocolo con el Ejército argentino, una guardia permanente en el municipio y recorridas de la Policía”, explicó el periodista.

 

Las lluvias, que superaron los 100 milímetros en algunas áreas, generaron cortes preventivos en calles de sectores vulnerables. “Hay lugares habituales donde rápidamente desborda la alcantarilla, como en la zona de avenida San Martín”, indicó.

 

Además, remarcó que el río Gualeguay presenta características particulares dentro del sistema hídrico provincial, ya que es uno de los pocos ríos que nace y muere en una misma provincia, describió.

 

Actualmente, la crecida mantiene inhabilitadas zonas como el parque balneario, mientras se monitorea la evolución del nivel del agua. “El parque balneario está prácticamente tapado y no se puede ingresar”, señaló.

 

Finalmente, Rodríguez advirtió sobre el comportamiento futuro del río ante nuevas precipitaciones: “Estando así, una lluvia importante podría generar inconvenientes en zonas inundables, aunque por ahora el pronóstico no indica grandes lluvias”. Elonce.com

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