El Gobierno nacional restringió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada

El Gobierno nacional dispuso este jueves una restricción al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, según se informó a los trabajadores de prensa que habitualmente cubren actividades oficiales en la sede presidencial.

De acuerdo con lo comunicado durante la mañana, los accesos vinculados al sistema de huellas dactilares habrían sido deshabilitados de manera preventiva, lo que impidió el ingreso habitual de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos. Como consecuencia, la sala destinada a periodistas permaneció sin actividad.

Hasta el momento de la difusión de la medida, no se había emitido un comunicado oficial ampliando alcances, plazos o condiciones para el restablecimiento del acceso.

Qué informó el Ejecutivo

Según trascendió entre los acreditados, la decisión fue transmitida mediante un mensaje breve en el que se indicó que la suspensión preventiva respondía a cuestiones vinculadas con una investigación por presunto espionaje ilegal.

La resolución se conoció un día después de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas por la difusión de imágenes grabadas en pasillos e interiores de la sede gubernamental.

Casa Rosada.

Esa presentación judicial incluyó referencias a posibles delitos relacionados con la divulgación de información sensible y aspectos de seguridad.

Contexto de acreditaciones

El Gobierno nacional venía desarrollando en las últimas semanas un proceso de revisión y renovación de credenciales periodísticas para el ingreso a la Casa Rosada. En ese marco, también se habían registrado suspensiones temporales de algunas acreditaciones.

Con la decisión conocida este jueves, quedó sin efecto en los hechos la continuidad operativa de los permisos utilizados hasta ahora por parte de la prensa acreditada.

Los trabajadores del sector recibieron la novedad en el ingreso al edificio presidencial, donde habitualmente se realizan los controles de acceso.

Por ahora, no se informó si la restricción será transitoria, si se implementará un nuevo esquema de acreditaciones o cuándo volverá a habilitarse el ingreso regular de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.