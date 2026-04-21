El Gobierno anunció el proyecto de reforma electoral: impulsa eliminar las PASO y aplicar "Ficha Limpia"

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos e incorporar la figura de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción. La iniciativa fue anunciada a través de redes sociales desde Israel y forma parte de una estrategia más amplia para rediseñar las reglas del sistema político.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que el objetivo es “terminar con la impunidad” y cuestionó el esquema actual de primarias al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. La propuesta también busca limitar el uso de recursos públicos en la política y avanzar hacia un modelo que, según el oficialismo, reduzca privilegios.

Cambios en el sistema electoral

El proyecto contempla la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), un mecanismo vigente desde 2011 que permite a los partidos definir sus candidaturas mediante el voto ciudadano. Sin embargo, dentro del oficialismo hay sectores que consideran viable una suspensión temporal, en línea con antecedentes recientes.

La discusión no es menor: varios espacios políticos, incluidos algunos aliados al Gobierno, plantean que las primarias son necesarias para ordenar internas en un contexto de fragmentación partidaria.

Ficha Limpia y financiamiento político

Otro eje central de la reforma es la implementación de Ficha Limpia, que impediría que personas con condenas por corrupción puedan presentarse a cargos electivos. Además, se prevén modificaciones en el financiamiento de la política con el objetivo de reducir la dependencia de fondos públicos.

Desde el entorno presidencial, figuras como Santiago Caputo participaron en el diseño de la iniciativa, junto al área legal del Gobierno, en un trabajo que lleva varios meses.

Reacciones y debate en el Congreso

La propuesta ya comenzó a generar reacciones en el ámbito político. La diputada Lilia Lemoine expresó en redes sociales: “Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, sostuvo: “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.

Antecedentes y escenario electoral

El oficialismo ya avanzó en una parte de su agenda electoral con la aprobación de la Boleta Única de Papel, que debutó en elecciones recientes. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires aún se mantiene el sistema tradicional de boletas múltiples, lo que refleja un escenario heterogéneo a nivel nacional.

Con este nuevo proyecto, el Gobierno busca profundizar los cambios en el sistema electoral argentino, en medio de un debate que promete tensiones políticas y definiciones clave en el Congreso.