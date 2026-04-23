Boca visita a Defensa y Justicia y busca estirar su racha para asegurar los playoffs

Con el impulso que significó la victoria frente a River, Boca afrontará este jueves una nueva presentación por el Torneo Apertura cuando visite a Defensa y Justicia por la fecha 16.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro a Andrés Gariano, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco.

El conjunto azul y oro llega en un momento favorable. Además de haber ganado el Superclásico, acumula 13 partidos sin derrotas y depende de sí mismo para asegurar el pasaje a los playoffs. El presente también se sostiene en el plano internacional, donde comenzó con triunfos su participación en la Copa Libertadores.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda evalúa una rotación importante para preservar futbolistas de cara al próximo compromiso continental frente a Cruzeiro.

Un rival necesitado de puntos

Del otro lado estará un Defensa y Justicia que necesita reaccionar. Después de un buen inicio de campeonato, el equipo dirigido por Mariano Soso acumula tres derrotas consecutivas y quedó obligado a sumar para no comprometer su clasificación.

El Halcón intentará hacerse fuerte en su estadio y aprovechar posibles variantes en el rival para volver a ganar en un momento determinante del certamen. La localía aparece como un factor importante para un equipo que necesita recuperar confianza.

Boca visita a Defensa en Varela.

Para Boca, en cambio, la misión será sostener la solidez mostrada en las últimas semanas y ratificar que atraviesa uno de sus mejores pasajes de la temporada.

Las probables formaciones

Defensa y Justicia formaría con Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca iría con Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco o Williams Alarcón; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Lo que se juega cada uno

El partido pondrá frente a frente a dos equipos con necesidades distintas. Boca quiere confirmar su clasificación y mantener la racha positiva que lo reposicionó como candidato. Defensa y Justicia, en cambio, buscará frenar la caída y llegar con chances a la recta final.

Con objetivos fuertes en ambos lados, la noche en Florencio Varela asoma como uno de los duelos más atractivos del inicio de la fecha.