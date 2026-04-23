Cinco heridos tras chocar contra un caballo: Piden "mayores controles sobre los animales sueltos en las rutas”

Un auto chocó contra un caballo que se encontraba suelto en la Ruta 12, en cercanías a la localidad de Lucas González. Cinco personas que viajaban en el vehículo, desde Gualeguaychú hacia Libertador San Martín, resultaron heridas y requirieron atención médica.

Florencia Fernández, una de las ocupantes del rodado, dialogó con Elonce y expresó: “Viajábamos para hacernos unos estudios. Iba el conductor, el acompañante y tres mujeres. En el momento en que ocurrió todo me había quedado dormida. Sentí una explosión y aparecí llena de vidrios. No entendía nada, no comprendía con qué habíamos chocado, no entendía si venía un auto atrás o si venía un auto de frente. Mis compañeros estaban todos ensangrentados, ellos fueron los que más sufrieron. Yo pensaba que habíamos chocado con una moto, nunca me imaginé que con un caballo”.

Remarcó que “estuvimos a nada de matarnos. Fue como una desgracia con suerte porque el caballo quedó tirado a como a un kilómetro del accidente”.

Agradeció la rápida intervención de la Policía y de quienes pasaron por el lugar: “Cuando los efectivos llegaron se agarraban la cabeza porque no podían creer que nosotros estuviéramos vivos”.

Respecto a las lesiones que sufrieron, explicó que “la chica que iba en el medio fue la que se lastimó un poco más, sufrió los impactos de los vidrios. El conductor y el acompañante tienen lesiones en la cara y en la muñeca, pero nada más. La señora del conductor también está bien”.

El episodio pone nuevamente en debate la presencia de animales sueltos en las rutas. “Me parece que no hay un control estructurado de los animales que andan en la ruta. Podría haber sido una tragedia y terminábamos todos muertos. No apareció el propietario del caballo, el animal no tenía marca, no tiene identificación. No hay forma de saber quién es el dueño”, señaló la mujer.

“Llevábamos cinturón y no íbamos fuerte, porque si hubiéramos ido fuerte, quizás habría hecho un trompo el auto. Se ve que cuando el vehículo impactó con el caballo, lo levantó. Si se hubiera metido dentro, otra sería la historia”, agregó.

Por último, hizo un llamado a la reflexión: “Hay que llamar a la conciencia sobre los animales sueltos en las rutas. Tengo dos hijos y cuando llegué a mi casa, mi mamá lloraba. Son segundos que no sabes qué hacer. Hay que cuidarnos entre todos y llamar a la Policía cuando se ve un animal suelto en la ruta”. Elonce.com