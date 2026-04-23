Camioneta chocó contra una moto y se incrustó en una concesionaria

El barrio porteño de Floresta fue escenario esta madrugada de un violento accidente, en el que una una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y se incrustó contra una concesionaria. Hay un herido.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió minutos minutos después de las 5 de la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco.

Un hombre de unos 30 años que conducía una camioneta Renault Duster de color blanco, acompañado por su mamá, chocó a un motociclista por la parte delantera izquierda y terminó completamente adentro del local Genamax, una reconocida agencia del barrio que comercializa motos de la marca Honda.

De acuerdo con el relato del conductor de la camioneta, él iba a cruzar el semáforo en verde en Juan B. Justo, una moto que iba por Carrasco pasó en rojo y lo impactó en la parte de adelante.

El choque -siempre según la versión del dueño de la Duster- le hizo perder el control de su camioneta e incrustarse contra la concesionaria de motos. El vehículo de mayor tamaño atravesó la puerta de vidrio del local y terminó completamente adentro, hasta llegar incluso a impactar contra el mostrador. Los daños materiales fueron de gran importancia.

Sobre el motociclista, un joven de 23 años, resultó herido, y fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield.