Camioneta chocó contra una moto y se incrustó en una concesionaria

El conductor de una camioneta terminó contra una concesionaria luego de perder el control por el choque con una moto que habría cruzado en rojo.
El barrio porteño de Floresta fue escenario esta madrugada de un violento accidente, en el que una una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y se incrustó contra una concesionaria. Hay un herido.
Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió minutos minutos después de las 5 de la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco.
Un hombre de unos 30 años que conducía una camioneta Renault Duster de color blanco, acompañado por su mamá, chocó a un motociclista por la parte delantera izquierda y terminó completamente adentro del local Genamax, una reconocida agencia del barrio que comercializa motos de la marca Honda.
De acuerdo con el relato del conductor de la camioneta, él iba a cruzar el semáforo en verde en Juan B. Justo, una moto que iba por Carrasco pasó en rojo y lo impactó en la parte de adelante.
El choque -siempre según la versión del dueño de la Duster- le hizo perder el control de su camioneta e incrustarse contra la concesionaria de motos. El vehículo de mayor tamaño atravesó la puerta de vidrio del local y terminó completamente adentro, hasta llegar incluso a impactar contra el mostrador. Los daños materiales fueron de gran importancia.
Sobre el motociclista, un joven de 23 años, resultó herido, y fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield.