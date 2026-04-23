En Concepción del Uruguay detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura

La detención se produjo en avenida Lauría, entre las calles Malvar, Pinto y Echeverry, de Concepción del Uruguay. Se supo que, meses atrás, el hombre se había fugado del lugar donde cumplía una condena.
Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina este miércoles a la noche culminó con la detención de un joven sobre el que pesaba un pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia. Se supo que meses atrás se había fugado del establecimiento donde cumplía una condena.
La detención se concretó tras un trabajo investigativo que permitió ubicar al joven en la zona de avenida Lauría, entre las calles Malvar, Pinto y Echeverry, de Concepción del Uruguay. El operativo, llevado adelante por personal especializado de la fuerza federal, se desarrolló con sin inconvenientes y se logró interceptar al hombre antes de que escape nuevamente.
El joven detenido fue trasladado inmediatamente a la sede local de la Policía Federal, donde quedó a disposición de la Justicia. Desde allí, se informó que continuará el proceso judicial correspondiente, que incluye su regreso al sistema penitenciario para completar la condena que había interrumpido con su fuga.
Resaltan la coordinación entre los distintos organismos judiciales y de seguridad en la provincia de Entre Ríos, quienes colaboraron para localizar y detener al sujeto.