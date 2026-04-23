Conductora perdió el control y volcó en uno de los accesos a Concordia

El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de la ruta nacional 015. El vehículo era conducido por una mujer, quien junto a sus acompañantes, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat para recibir atención médica.
Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en el kilómetro 4 de la ruta nacional 015, en uno de los ingresos a la ciudad de Concordia.
Por causas que se investigan, la conductora de un automóvil Fiat Palio, que circulaba de oeste a este, despistó, perdió el control y volcó.
La mujer, de 52 años, y sus acompañantes, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones que sufrieron.
El vehículo sufrió importantes daños materiales y debió colaborar una grúa para retirarlo del lugar.