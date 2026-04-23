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Conductora perdió el control y volcó en uno de los accesos a Concordia

El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de la ruta nacional 015. El vehículo era conducido por una mujer, quien junto a sus acompañantes, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat para recibir atención médica.

23 de Abril de 2026
Despiste y vuelco en Concordia
Despiste y vuelco en Concordia

El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de la ruta nacional 015. El vehículo era conducido por una mujer, quien junto a sus acompañantes, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat para recibir atención médica.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en el kilómetro 4 de la ruta nacional 015, en uno de los ingresos a la ciudad de Concordia.

 

Por causas que se investigan, la conductora de un automóvil Fiat Palio, que circulaba de oeste a este, despistó, perdió el control y volcó.

 

 

La mujer, de 52 años, y sus acompañantes, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones que sufrieron.

 

El vehículo sufrió importantes daños materiales y debió colaborar una grúa para retirarlo del lugar.

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