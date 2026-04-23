Intentó sobornar a policías durante un operativo y quedó detenido

El dinero que llevaba en la baulera de la moto

Personal de la Comisaría Tercera de Concordia que se encontraba realizando un operativo en inmediaciones de calles M. Bernard y G. Yoya, demoraron a un hombre que se desplazaba a pie, llevando una motocicleta.

Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el individuo transportaba una suma importante de dinero en efectivo, guardada en la baulera del rodado, compuesta por billetes de distintas denominaciones. En ese contexto, el sujeto intentó sobornar al personal policial ofreciéndoles parte del dinero, situación que motivó su inmediata aprehensión.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Conti, y a la Jueza Dra. Sero, quienes dispusieron el secuestro del dinero en efectivo, de la motocicleta marca Keller 110 cc, un teléfono celular y documentación apócrifa.

Asimismo, se inició una investigación para determinar si el dinero incautado proviene de la venta de estupefacientes.