Secuestraron drogas y más de $600.000 en allanamientos por narcomenudeo

Un operativo por narcomenudeo en Chajarí permitió el secuestro de drogas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización ilegal, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. Los procedimientos se realizaron el miércoles mediante tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de Drogas Peligrosas Chajarí, con la colaboración del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Federación y en coordinación con efectivos de Prefectura Naval Argentina de esa localidad.

Durante los allanamientos, los uniformados secuestraron cocaína y cogollos de marihuana. Además, incautaron una suma superior a los 600.000 pesos en efectivo, que se presume sería producto de la actividad ilícita investigada.

Elementos secuestrados y personas identificadas

En el marco del procedimiento también se incautaron varios teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán peritados en el avance de la investigación.

Como resultado del operativo, fueron identificadas un total de 14 personas, de las cuales nueve son hombres y cinco mujeres. Según se informó, no se registraron detenciones hasta el momento, aunque las diligencias judiciales continúan en curso.

La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías de Federación, a cargo del doctor Darío Guillermo Mautone, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, representado por las doctoras Julieta Locaso y Susana Pertus.