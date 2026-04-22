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Dos menores provocaron daños en una vivienda en San Salvador

22 de Abril de 2026
Daños en una vivienda en San Salvador
Daños en una vivienda en San Salvador

Dos menores de edad provocaron daños en una vivienda en San Salvador y los padres se pusieron a disposición de la víctima para solventar los gastos de la reparación de la puerta.

 

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar por un hombre mayor de edad, domiciliado en calle Don Feliciano, quien advirtió que desconocidos habían provocado destrozos en una puerta de chapa de un sector de su vivienda en construcción durante las primeras horas de la mañana.

 

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Jefatura Departamental San Salvador iniciaron tareas investigativas que derivaron en la identificación de los presuntos responsables, tratándose de dos menores de 9 y 13 años.

 

De acuerdo a lo informado, los padres de los menores fueron convocados por la Policía y se pusieron a disposición del damnificado para afrontar los gastos de reparación de la puerta dañada.

Temas:

policiales San Salvador menores Daños
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