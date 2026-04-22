Intentaron cruzar con tecnología oculta y fueron descubiertos en el puente San Martín

Un operativo de control realizado en el puente internacional San Martín permitió frustrar el ingreso ilegal de artículos electrónicos hacia Uruguay. El procedimiento ocurrió durante la tarde del lunes 20 de abril en la cabecera uruguaya del paso fronterizo, donde personal de Prefectura inspeccionó un vehículo con matrícula argentina.

Durante la revisión, los agentes detectaron mercadería oculta en diferentes sectores del automóvil. En total, se secuestraron 13 placas de video, consideradas componentes tecnológicos de alto valor comercial.

Por el hecho, dos personas que viajaban en el rodado quedaron detenidas a disposición de la Justicia uruguaya.

Dónde encontraron la mercadería

Según se informó oficialmente, la intervención se concretó alrededor de las 19 en el acceso de Puente Internacional Libertador General San Martín, que conecta a Fray Bentos con Puerto Unzué, en la zona de Gualeguaychú.

El personal actuante realizó una inspección exhaustiva sobre el vehículo y encontró las placas de video escondidas en lugares poco visibles del rodado.

Parte de la carga estaba ubicada en la zona del motor, mientras que otras piezas aparecieron detrás de paneles situados debajo del volante y también en un compartimento oculto detrás de la guantera.

Puente Internacional San Martín.

Intervención judicial

Tras confirmarse la presunta maniobra de contrabando en el puente internacional San Martín, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Penal Departamental de Fray Bentos.

La causa quedó a cargo de la fiscal Guillermina Chouy, quien dispuso la detención de los dos ocupantes del vehículo.

Además, ordenó la incautación del automóvil utilizado para el traslado y el decomiso total de la mercadería electrónica secuestrada.

Controles en la frontera

El Puente Internacional San Martín es uno de los principales pasos entre Argentina y Uruguay y concentra un importante movimiento turístico y comercial.

En ese contexto, las autoridades mantienen controles periódicos para detectar maniobras vinculadas al contrabando, ingreso irregular de mercadería y otras infracciones aduaneras.