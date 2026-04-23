Plan Sonrisa Mayor de PAMI garantiza la atención odontológica a jubilados

Los jubilados y pensionados del PAMI cuentan con cobertura odontológica gratuita en todo el país mediante el Plan Sonrisa Mayor. Los detalles.
PAMI relanzó este año el Plan Sonrisa Mayor con el objetivo de garantizar el acceso a la atención odontológica integral para jubilados y pensionados.
De esta manera, el organismo refuerza su cobertura en salud bucodental y busca mejorar la calidad de vida de sus afiliados en todo el país.
El programa Sonrisa Mayor ofrece cobertura total para jubilados afiliados a PAMI. A diferencia de esquemas anteriores, incluye tanto prácticas básicas como tratamientos de mayor complejidad.
En efecto, contempla consultas, diagnósticos y controles preventivos. Además, cubre limpiezas, extracciones y rehabilitaciones completas. También incorpora prótesis y tratamientos especializados, los cuales suelen tener costos elevados en el sistema privado.
A su vez, PAMI abona directamente a los profesionales. Por lo tanto, los jubilados y pensionados afiliados no deben pagar honorarios ni materiales. Así, se garantiza la gratuidad de todas las prestaciones incluidas.
Por otra parte, cada afiliado cuenta con un odontólogo de cabecera. Este profesional realiza una evaluación inicial y coordina derivaciones cuando el caso lo requiere.
Desde este año, los jubilados y pensionados pueden elegir libremente al odontólogo dentro de la red de prestadores de PAMI. Es decir, ya no es obligatorio atenderse con un profesional asignado por zona. Este cambio mejora la experiencia del afiliado.
Acceso al plan Sonrisa Mayor de PAMI
El acceso al programa odontológico para jubilados y pensionados de es sencillo y se realiza en pocos pasos:
- Consultar al odontólogo de cabecera para una evaluación inicial.
- Obtener una derivación en caso de necesitar atención especializada.
- Ingresar a la cartilla digital de PAMI desde la web o la app.
- Seleccionar un profesional dentro de la red habilitada.
- Contactar al consultorio elegido para solicitar turno.
Es importante recordar que la atención odontológica del Plan Sonrisa Mayor es completamente gratuita. En caso de que un profesional intente cobrar por un turno, el jubilado o pensionado puede denunciar tal situación al PAMI.