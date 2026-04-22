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Alerta por el aumento de la mortalidad en Argentina, en especial de adultos mayores: “Hubo más muertos de lo esperado”

Un análisis de los anuarios del Ministerio de Salud reveló un exceso de muertes de hasta 35.000 personas por encima de lo esperado, afectando principalmente la cifra de mortalidad de adultos mayores en el país. El investigador Jorge Aliaga brindó detalles a Elonce.

22 de Abril de 2026
Afecta más que nada a mayores de 65 años.
Afecta más que nada a mayores de 65 años.

REDACCIÓN ELONCE

Un análisis de los anuarios del Ministerio de Salud reveló un exceso de muertes de hasta 35.000 personas por encima de lo esperado, afectando principalmente la cifra de mortalidad de adultos mayores en el país. El investigador Jorge Aliaga brindó detalles a Elonce.

La alerta por aumento de mortalidad de adultos mayores en Argentina surge a partir del análisis de datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. El estudio fue realizado por el físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, quien advirtió un incremento de fallecimientos durante el año 2024 en comparación con períodos previos a la pandemia y con el 2023.

 

Aliaga explicó que la información proviene del anuario oficial, que consolida los datos de nacimientos y defunciones que registran las provincias. “Lo que uno observa en el año 2024 es que hubo más muertos de lo que uno esperaría”, señaló a Elonce, aclarando que el análisis surge de la comparación con el período 2015-2019 y con 2023.

Según detalló, la diferencia se ubica en torno a entre 30.000 y 35.000 fallecimientos adicionales respecto de lo esperable, lo que encendió la señal de alerta en el análisis estadístico.

 

Un exceso de muertes en el primer semestre

El especialista indicó que el aumento se concentra principalmente en el primer semestre de 2024 y que se observa en todas las edades, pero “la mayor cantidad se concentra en edades mayores porque la gente muere más cuando tiene más años”, explicó.

 

En cuanto a las causas, mencionó un predominio de enfermedades infecciosas como septicemias, además de patologías circulatorias y respiratorias. “Por el mal uso de antibióticos cada vez hay más resistencia, entonces funcionan menos”, advirtió.

 

También señaló que el fenómeno podría estar vinculado a múltiples factores aún en evaluación, como subregistro de enfermedades o cambios en el acceso a la atención médica.

 

Causas, distribución y factores externos

Aliaga remarcó que el fenómeno no presenta grandes diferencias geográficas: “En general es todo más o menos parejo”, aunque aclaró que las provincias más pobladas concentran mayor cantidad de casos en términos absolutos.

 

Dentro de las causas externas, destacó el incremento de muertes por accidentes de caídas en adultos mayores. “En los mayores se ve un aumento en accidentes de caídas”, sostuvo, diferenciándolo de los accidentes de tránsito o suicidios, que no mostraron variaciones significativas en este grupo.

 

Hipótesis y necesidad de datos actualizados

El investigador planteó distintas hipótesis que deberán ser evaluadas cuando se disponga de información más reciente. Entre ellas, la posibilidad de enfermedades no correctamente diagnosticadas o cambios en los hábitos de consulta médica. “Si fue una situación así, en 2025 debería volver a la normalidad; si no, habrá que entender por qué”, explicó.

Alerta por aumento de mortalidad en mayores de 65 años

También advirtió sobre el retraso en la publicación de estadísticas: “Si la información estuviera digitalizada, podríamos saber en tiempo real lo que ocurre, pero hoy hay un retraso de más de un año”.

 

Finalmente, Aliaga subrayó la importancia de contar con datos actualizados para la toma de decisiones: “Si no conocemos lo que está pasando ahora, es difícil corregirlo a tiempo”.

Temas:

aumento de la mortalidad Adultos Mayores Muertes
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