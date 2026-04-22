Joven hacía 16 kilómetros en bicicleta todos los días para estudiar: el emotivo regalo al recibirse de profesor

REDACCIÓN ELONCE
Un estudiante recorrió diariamente 16 kilómetros en bicicleta para cursar y logró recibirse en la provincia de La Rioja. Fue homenajeado por docentes y compañeros, quienes destacaron su compromiso y esfuerzo sostenido.
El estudiante que recorría 16 kilómetros en bicicleta para estudiar se recibió como profesor de Historia y fue protagonista de un emotivo reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa que lo acompañó durante su formación. Se trata de Leonardo Brito, un joven oriundo de un paraje rural de la provincia de La Rioja, quien logró completar su carrera tras años de esfuerzo y dedicación.
Brito vivía en Pampa Chica, una zona rural desde la cual debía trasladarse diariamente hasta la ciudad de Chepes para asistir a clases. Para cumplir con sus estudios, recorría esa distancia en bicicleta, enfrentando tanto las altas temperaturas del verano como el frío intenso del invierno. Sus jornadas eran extensas: ingresaba a cursar a las 18.40 y finalizaba cerca de las 23.30, lo que implicaba regresar a su hogar durante la madrugada.
Su compromiso no pasó desapercibido. Según relató Alicia, una de sus profesoras, el joven “no faltó nunca a la escuela, ni a ninguna clase ni a una jornada institucional”. La docente remarcó que “recorrer 16 kilómetros todos los días cuando salíamos a las 23.30 con noches de invierno muy frías era muy duro para él, y quisimos reconocer esa responsabilidad”.
Reconocimiento y emoción en su graduación
El día de su egreso, Brito fue sorprendido por sus compañeros y docentes con un homenaje especial. Durante el acto de graduación, recibió una bicicleta nueva como símbolo del esfuerzo que sostuvo durante toda su carrera. El gesto estuvo acompañado por aplausos, mensajes de reconocimiento y una carta que sus compañeros prepararon especialmente para él.
“¡¡Felicidades, profe Leo!! Estamos muy orgullosos de usted”, expresaron en una pancarta que exhibieron durante la celebración. Además, el momento fue registrado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó múltiples muestras de apoyo y admiración.
El caso de Brito se transformó en un ejemplo de perseverancia dentro de la comunidad educativa. El reconocimiento no solo destacó su constancia, sino también el valor de sostener la educación en contextos adversos, donde las dificultades logísticas suelen ser un obstáculo para muchos estudiantes.
Un ejemplo frente al ausentismo escolar
La historia del joven profesor cobró relevancia en un contexto nacional marcado por el aumento del ausentismo escolar. De acuerdo con datos de la organización Argentinos por la Educación, el 51% de los estudiantes secundarios acumuló 15 o más faltas durante el ciclo lectivo, lo que evidenció un incremento respecto al 44% registrado dos años atrás.
Los relevamientos también indicaron que el 62% de las inasistencias se vinculó a problemas de salud, mientras que un 39% respondió a la falta de motivación para asistir a clases. Especialistas del sector educativo señalaron que este fenómeno se relacionó con una pérdida de valoración social de la escuela y con cambios en las exigencias académicas.
En ese marco, la historia de Brito adquirió un valor simbólico, al mostrar un caso opuesto a la tendencia general. Su asistencia perfecta y su determinación para completar los estudios reflejaron el impacto que puede tener la educación cuando se sostiene con compromiso personal y acompañamiento institucional, publicó LaRioja24.
El reconocimiento recibido marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra, ahora como docente, con la posibilidad de transmitir su experiencia a nuevas generaciones.