“Para crecer hace falta financiamiento”, dijo Frigerio y destacó el acompañamiento del CFI 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, la “Jornada para el Desarrollo Productivo junto al Consejo Federal de Inversiones”, donde se presentaron nuevas herramientas destinadas a pymes de toda la provincia. El evento reunió a más de 250 empresas de distintos sectores, interesadas en acceder a líneas de crédito y respaldo financiero.

“Hoy es una jornada muy importante para nuestra provincia”, expresó Frigerio en diálogo con Elonce, y agradeció la presencia del equipo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y destacó su acompañamiento desde el inicio de su gestión.

Frigerio destacó el financiamiento para pymes en Entre Ríos

El mandatario subrayó la necesidad de fortalecer el acceso al crédito para impulsar el desarrollo económico. “Hay mucha avidez desde nuestro sector productivo, ya sea del sector agroindustrial, de las pymes industriales, de los servicios, por crecer. Y para crecer hace falta financiamiento”, sostuvo.

Apoyo financiero y garantías para pymes

Durante su discurso, Frigerio hizo hincapié en el rol de las sociedades de garantía recíproca como herramienta clave para facilitar el acceso al crédito. Explicó que muchas pymes enfrentan dificultades para obtener financiamiento debido a la falta de garantías suficientes.

“Muchas veces el financiamiento que escasea en el sistema financiero, se reemplaza por el esfuerzo que hace el CFI, no sólo desde el punto de vista del capital que pone para esto, sino también de la innovación y de la creatividad a la hora de generar nuevos productos para que nuestro sector privado pueda financiar su crecimiento y de esta manera generar riqueza y empleo, que es lo más importante que tenemos como objetivo de gobierno, generar empleo en el sector privado”.

Reconstruir la confianza entre Estado y sector privado

El gobernador también se refirió a la necesidad de recomponer el vínculo entre el sector público y el privado. “Hay un tema de confianza que se había perdido entre el sector público y el sector privado, necesitamos puentes para recuperar esa confianza y el CFI ayuda en este sentido”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el rol del Estado debe orientarse a generar condiciones para el desarrollo: “Fueron muchos años, décadas de un Estado que le dio la espalda al sector privado, que veía solo en el sector privado una fuente de recursos. Nosotros creemos completamente en otra cosa”.

Finalmente, remarcó el objetivo central de su gestión: “Fomentar, desarrollar, generar condiciones para que crezca el sector privado, que es el único que genera riqueza y empleo”.

El mandatario también destacó que Entre Ríos es una de las provincias que más financiamiento gestionó ante el CFI, en respuesta a la demanda del sector productivo. “Nuestro sector privado está ávido. Nosotros acompañamos esa avidez por crecer, por seguir apostando aún en contextos difíciles”, concluyó.

Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó el uso intensivo de herramientas de financiamiento en la provincia y anunció nuevas líneas para fortalecer al sector privado.

Ignacio Lamothe

“La provincia viene utilizando el instrumental de financiamiento del CFI de manera muy intensa”, afirmó, y explicó que se incorporarán recursos junto con un fondo de innovación orientado a empresas de base tecnológica.

“Es un fondo específicamente diseñado para aquellas empresas que hacen intensivo en investigación y desarrollo”, señaló. Además, remarcó que la demanda de financiamiento se extiende a toda la provincia y a diversos sectores productivos: “Hay proyectos en toda la matriz productiva, en la viticultura, el turismo, la agroganadería, la metalmecánica y la industria avícola”, sostuvo, y agregó que también se acompaña el desarrollo de iniciativas vinculadas a la diversificación productiva, incluyendo proyectos de investigación como los vinculados al cannabis. Elonce.com