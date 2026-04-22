Promocionan líneas de financiamiento y herramientas de inversión para pymes entrerrianas

Se desarrolla en Paraná una Jornada para el Desarrollo Productivo "Impulsando el crecimiento de Entre Ríos", un espacio destinado a acercar herramientas de financiamiento y programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas. La actividad es encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y cuenta con la presencia de autoridades provinciales y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre ellos su presidente, Ignacio Lamothe.

El encuentro, que se realiza en el Centro Provincial de Convenciones, reúne a empresarios de distintos rubros con el objetivo de facilitar el acceso a líneas de crédito, fondos de garantía y programas de incentivo a la inversión.

La iniciativa fue organizada por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), entidad que agrupa a instituciones que facilitan el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías.

Durante el encuentro se brindará información sobre líneas de crédito, programas de asistencia financiera y alternativas adaptadas a las necesidades de cada emprendimiento, con asesoramiento especializado para potenciar proyectos productivos.

Herramientas para el crecimiento

El secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, explicó a Elonce que la actividad busca poner a disposición del sector privado distintas alternativas de financiamiento.

Entre ellas, se incluyen líneas de crédito con tasas preferenciales, fondos de garantía para facilitar el acceso a préstamos y programas de incentivo a nuevas inversiones.

Además, se promueve el acceso a beneficios fiscales, como exenciones impositivas en proyectos de inversión.

Articulación público-privada

Desde el Gobierno provincial señalaron que la prioridad es acompañar al sector privado en un contexto económico desafiante. En ese sentido, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las empresas para generar condiciones de crecimiento.

También remarcaron el valor del intercambio entre empresarios y funcionarios, en un espacio que permite plantear necesidades y oportunidades.

Jornada para el Desarrollo Productivo "Impulsando el crecimiento de Entre Ríos"

El encuentro contó con la participación de unas 270 pymes inscriptas, lo que refleja la demanda de información y financiamiento por parte del sector productivo. Durante la jornada se desarrollan talleres en los que representantes de los fondos explican sus líneas de trabajo y las condiciones de acceso a los beneficios.

Además, se promueve el intercambio entre empresarios, emprendedores y funcionarios. “Estas jornadas siempre son fructíferas, permiten el intercambio y resaltan la importancia del networking entre los empresarios y los distintos funcionarios provinciales para trabajar en conjunto”, ponderó Tonutti.

La jornada también incluye la firma de convenios entre la provincia y el CFI, así como el lanzamiento de nuevas líneas de financiamiento. “El objetivo es que las empresas puedan crecer, invertir y acceder a líneas con tasas preferenciales, como las del CFI, así como a fondos de garantía que faciliten el crédito. Hoy en la provincia la inversión privada y la generación de empleo son prioridad, por eso ponemos a disposición del sector todas estas herramientas para acompañar su desarrollo”, fundamentó el secretario provincial de Industria, Comercio y Minería.

Herramientas para acceder al crédito

Por su parte, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, Noelia Zapata, destacó a Elonce la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el crecimiento del sector productivo.

Según indicó, la jornada incluye también la participación de la Cámara Argentina de Fondos de Garantía Recíproca (CAFO), que reúne a entidades clave para facilitar el acceso al financiamiento.

Zapata explicó que los fondos de garantía cumplen un rol fundamental para las pymes, ya que permiten respaldar operaciones financieras y facilitar el acceso a créditos bancarios.

En ese sentido, señaló que existen alrededor de 40 fondos de garantía en el país y que muchos de ellos participan de la jornada. “El objetivo es acercar estas herramientas a las empresas y emprendedores, porque muchas veces hay desconocimiento sobre cómo acceder a ellas”, afirmó.

Articulación público-privada e impulso al desarrollo emprendedor

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de generar confianza entre el sector público y privado para impulsar inversiones.

Zapata indicó que el acceso a información clara y herramientas adecuadas es clave para que las empresas puedan tomar decisiones estratégicas.

También subrayó que el crecimiento de las pymes está vinculado a un contexto económico más estable, aunque destacó la necesidad de prepararse para nuevas oportunidades.

Promocionan líneas de financiamiento y herramientas de inversión para pymes entrerrianas

La funcionaria destacó el rol de los emprendedores como base del desarrollo productivo. “De un emprendedor puede surgir una pyme o una gran empresa, por eso es fundamental acompañarlos en su crecimiento”, sostuvo.

La jornada busca consolidarse como un espacio de capacitación, financiamiento y vinculación para potenciar el entramado productivo de Entre Ríos.