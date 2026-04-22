Frigerio participó de la asamblea anual del Consejo Empresario de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio participó del cierre de la asamblea anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que se desarrolló en Paraná. Destacó el rol del sector privado y remarcó el potencial productivo de la provincia.
22 de Abril de 2026
El gobernador Rogelio Frigerio participó del cierre de la asamblea anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que se desarrolló en Paraná. Destacó el rol del sector privado y remarcó el potencial productivo de la provincia.