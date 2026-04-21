Rogelio Frigerio estuvo en el evento del Cippec que reunió a líderes políticos y empresarios

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este lunes en la ciudad de Buenos Aires de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), uno de los encuentros institucionales que cada año convoca a dirigentes de distintos sectores del país.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Crecer o crecer” y reunió a más de mil referentes de la política, el empresariado, el sindicalismo, la diplomacia y organismos internacionales.

La presencia de Rogelio Frigerio se dio en el marco de una convocatoria plural que buscó promover espacios de diálogo y debate sobre el futuro económico e institucional de la Argentina.

Nueva etapa en Cippec

Durante la jornada también se presentó una nueva etapa institucional en la entidad, ahora bajo la conducción de Luciano Laspina como director ejecutivo.

Según se informó oficialmente, el encuentro dejó distintas definiciones vinculadas con la necesidad de generar condiciones de estabilidad, desarrollo y una agenda de largo plazo que permita sostener procesos de transformación.

El presidente del Consejo de Administración de Cippec, José Orlando, fue el encargado de abrir la actividad con un análisis del contexto internacional y de la coyuntura nacional.

Mensajes sobre economía y acuerdos

En su exposición, Orlando sostuvo que la Argentina atraviesa una oportunidad vinculada a sus recursos naturales y a una demanda social de cambios, aunque advirtió sobre los desafíos que plantea el escenario global.

El cierre del evento estuvo a cargo de Laspina, quien propuso la construcción de acuerdos políticos entre distintos sectores.

Planteó que esos consensos deberían apoyarse en tres ejes centrales: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit.

Amplia participación

La cena contó con la asistencia de funcionarios del gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, representantes gremiales, empresarios, miembros del Poder Judicial y delegaciones diplomáticas.

En ese marco, Rogelio Frigerio compartió el encuentro con dirigentes de diferentes espacios en una jornada orientada a fortalecer ámbitos de intercambio institucional y discusión sobre políticas públicas.