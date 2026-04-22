Cómo inscribirse al programa para personas desocupadas del gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano activó un nuevo programa de empleo para personas desocupadas, con inscripciones abiertas a través de la plataforma Formando Capital Humano. La iniciativa busca ampliar las oportunidades laborales mediante cursos y capacitaciones específicas.

La medida, formalizada mediante la Resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece los lineamientos de este plan que apunta a mejorar la inserción en el mercado laboral. En paralelo, el programa se articula con políticas activas de empleo y formación profesional.

El programa Formando Capital Humano está dirigido a personas mayores de 18 años que no tengan trabajo formal registrado. También pueden acceder monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y empleados con ingresos bajos. El objetivo central es brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal.

El acceso se realiza mediante un sistema de vouchers personales que habilitan la inscripción en cursos de formación laboral. Estos pueden ser gratuitos o con financiamiento parcial, dependiendo de la oferta disponible y los criterios definidos por el programa.

Quiénes pueden anotarse en el programa

El plan contempla distintos perfiles que podrán participar:

Personas desocupadas sin empleo registrado

Monotributistas sociales y categoría A

Trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos

Empleados de casas particulares y trabajadores rurales

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal oficial, donde también se puede consultar la oferta de cursos disponibles, duración y requisitos en https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/

Incompatibilidades

No podrán acceder al Programa aquellos que:

- Sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal.

- Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Se encuentren registrados como empleadores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

- Sean titulares de más de un automotor cuya antigüedad sea menor a 10 años, embarcaciones y/o aeronaves.

- Sean titulares de más de un bien inmueble.

- Hayan viajado al exterior a destinos que, por sus características sean consistentes con ingresos mayores a los previstos para la población destinataria.

- Estén detenidos a disposición del Poder Judicial, hasta que cese dicha circunstancia.

- Estén cumpliendo una condena penal por sentencia firme, hasta el cumplimiento de la condena.

Cómo funciona el sistema de cursos

El programa permite acceder a capacitaciones vinculadas a sectores productivos con demanda laboral. Entre los ejes principales se destacan:

Formación técnica y oficios

Capacitación en nuevas tecnologías

Cursos vinculados a industria y servicios

Desarrollo de habilidades laborales

Los beneficiarios del Programa podrán acceder a la oferta de cursos de formación laboral a través del Portal “Formando Capital Humano”, donde encontraran información específica sobre el curso, plan de estudios, cronograma de clases, objetivo del curso, cumplimiento de las condiciones de cursada y regularidad.

El acceso efectivo a los cursos de formación se encontrará sujeto al cumplimiento de los requisitos de acceso, la existencia de vacantes y de conformidad con los criterios de priorización que oportunamente se establezcan.

Efectuada la inscripción, y otorgada la vacante, el beneficiario accederá a un “Voucher” que le permitirá la asistencia al curso; el cual será personal e intransferible. El acceso efectivo a los cursos podrá ser parcial o totalmente gratuita para la población destinataria, de acuerdo a la reglamentación que oportunamente se dicte.

Para la generación de la oferta de cursos en el marco del presente Programa se propiciará la participación de empresas, cámaras empresariales; organismos públicos, instituciones educativas, instituciones de formación profesional, instituciones privadas sin fines de lucro y otros que tengan entre sus objetivos el desarrollo socio-laboral de trabajadores.