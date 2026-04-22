 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Formando Capital Humano

Cómo inscribirse al programa para personas desocupadas del gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un nuevo esquema orientado a mejorar la empleabilidad y las inscripciones para los interesados están abiertas.

22 de Abril de 2026
Están abiertas las inscripciones al programa Formando Capital Humano
Están abiertas las inscripciones al programa Formando Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un nuevo esquema orientado a mejorar la empleabilidad y las inscripciones para los interesados están abiertas.

El Ministerio de Capital Humano activó un nuevo programa de empleo para personas desocupadas, con inscripciones abiertas a través de la plataforma Formando Capital Humano. La iniciativa busca ampliar las oportunidades laborales mediante cursos y capacitaciones específicas.

 

La medida, formalizada mediante la Resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece los lineamientos de este plan que apunta a mejorar la inserción en el mercado laboral. En paralelo, el programa se articula con políticas activas de empleo y formación profesional.

 

El programa Formando Capital Humano está dirigido a personas mayores de 18 años que no tengan trabajo formal registrado. También pueden acceder monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y empleados con ingresos bajos. El objetivo central es brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal.

 

El acceso se realiza mediante un sistema de vouchers personales que habilitan la inscripción en cursos de formación laboral. Estos pueden ser gratuitos o con financiamiento parcial, dependiendo de la oferta disponible y los criterios definidos por el programa.

Quiénes pueden anotarse en el programa

El plan contempla distintos perfiles que podrán participar:

  • Personas desocupadas sin empleo registrado
  • Monotributistas sociales y categoría A
  • Trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos
  • Empleados de casas particulares y trabajadores rurales

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal oficial, donde también se puede consultar la oferta de cursos disponibles, duración y requisitos en https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/

 

Incompatibilidades

No podrán acceder al Programa aquellos que:

- Sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal.

- Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Se encuentren registrados como empleadores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

- Sean titulares de más de un automotor cuya antigüedad sea menor a 10 años, embarcaciones y/o aeronaves.

- Sean titulares de más de un bien inmueble.

- Hayan viajado al exterior a destinos que, por sus características sean consistentes con ingresos mayores a los previstos para la población destinataria.

- Estén detenidos a disposición del Poder Judicial, hasta que cese dicha circunstancia.

- Estén cumpliendo una condena penal por sentencia firme, hasta el cumplimiento de la condena.

Cómo funciona el sistema de cursos

El programa permite acceder a capacitaciones vinculadas a sectores productivos con demanda laboral. Entre los ejes principales se destacan:

  • Formación técnica y oficios
  • Capacitación en nuevas tecnologías
  • Cursos vinculados a industria y servicios
  • Desarrollo de habilidades laborales

Los beneficiarios del Programa podrán acceder a la oferta de cursos de formación laboral a través del Portal “Formando Capital Humano”, donde encontraran información específica sobre el curso, plan de estudios, cronograma de clases, objetivo del curso, cumplimiento de las condiciones de cursada y regularidad.

 

El acceso efectivo a los cursos de formación se encontrará sujeto al cumplimiento de los requisitos de acceso, la existencia de vacantes y de conformidad con los criterios de priorización que oportunamente se establezcan.

 

Efectuada la inscripción, y otorgada la vacante, el beneficiario accederá a un “Voucher” que le permitirá la asistencia al curso; el cual será personal e intransferible. El acceso efectivo a los cursos podrá ser parcial o totalmente gratuita para la población destinataria, de acuerdo a la reglamentación que oportunamente se dicte.

 

Para la generación de la oferta de cursos en el marco del presente Programa se propiciará la participación de empresas, cámaras empresariales; organismos públicos, instituciones educativas, instituciones de formación profesional, instituciones privadas sin fines de lucro y otros que tengan entre sus objetivos el desarrollo socio-laboral de trabajadores.

Temas:

Formando Capital Humano desocupados empleo formación vouchers
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso