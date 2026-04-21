Anses confirmó aumentos en AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para mayo de 2026

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentará a $53.290 en mayo de 2026, según la actualización prevista por el esquema de movilidad que rige para las asignaciones sociales. Este beneficio, liquidado por la Anses, está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños menores de tres años y a titulares de la Asignación por Embarazo.

El incremento será del 3,38%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, publicado por el Indec. De esta manera, el monto pasará de $51.547 a $53.290, consolidando una suba que busca acompañar la inflación y sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

En paralelo, la AUH también experimentará una actualización. El monto general pasará de $136.666 a $141.286.

Actualización automática y criterios sanitarios

El esquema de aumentos responde a la normativa vigente que establece la movilidad automática de estas prestaciones. Todas las asignaciones incluidas en el Plan de los Mil Días se ajustan bajo el mismo criterio que la AUH, garantizando una actualización periódica en función de la evolución de los precios.

Según lo dispuesto por la Resolución 1170/2025, algunas familias acceden al cobro del 100% del beneficio. Esto ocurre cuando los organismos competentes logran verificar de manera automática los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación en niños de hasta 4 años inclusive.

En cambio, cuando no es posible validar estos requisitos, la Anses aplica una retención del 20% sobre la AUH. Este mecanismo busca incentivar el cumplimiento de controles sanitarios esenciales para el desarrollo infantil.

Montos con retención y composición del ingreso

Para aquellos casos en los que se aplica la retención, la liquidación correspondiente a mayo presenta una estructura diferenciada. El 80% de la AUH será de $113.028,80, mientras que el Complemento Leche alcanzará los $53.290.

A estos valores se suma la Tarjeta Alimentar, que para un hijo será de $52.250. De esta forma, el ingreso total mensual ascenderá a $218.568,80, combinando distintas herramientas de asistencia social.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente más alto, superando los $460.000, también con el mismo esquema de retención.

También se suma la Ayuda Escolar Anual, que en 2026 ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Estos extras se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden recibir los titulares de AUH.